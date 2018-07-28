Сьогодні у Києві очікується сильна злива
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. До кінця доби 28 липня у Києві сильний дощ, можливі підтоплення. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 липня у столиці очікується сильний дощ, можливі підтоплення”, — попередили в Українському гідрометцентрі.
Окрім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде хмарна погода з проясненнями, вдень короткочасні дощі, грози, вітер східний, 5-10 м/с, температура вдень 26-28° тепла.
Зазначимо, що потужні циклони з Атлантики упродовж тижня спричинили підтоплення у більшості міст України, а також призвели до короткочасного транспортного колапсу у столиці.
Раніше у Укргідрометцентрі розповіли, що українцям слід очікувати сильних дощів.