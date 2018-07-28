Сегодня в Киеве ожидается сильный ливень
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. До конца суток 28 июля в Киеве сильный дождь, возможны подтопления. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
“В ближайший час и до конца суток 28 июля в столице ожидается сильный дождь, возможны подтопления”, — предупредили в Украинском гидрометцентре.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве будет облачная погода с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем 26-28° тепла.
Отметим, что мощные циклоны с Атлантики в течение недели вызвали подтопления в большинстве городов Украины, а также привели к кратковременному транспортному коллапсу в столице.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что украинцам следует ожидать сильных дождей.