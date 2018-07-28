Синоптики объявили штормовое предупреждение

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34554 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100504 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122641 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130280 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168287 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153044 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140847 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130418 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В большинстве областей Украины, кроме востока, ожидаются грозы, местами град, шквалистое усиление ветра, прогнозируется большое количество осадков в северных регионах. Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре, передает УНН.

“28 июля в Украине, кроме восточных областей, грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с, в северных областях местами сильные дожди”, — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 28 июля, в Киеве ожидается сильный ливень. Вместе с тем, по данным портала weather.com, подчеркивается, что гроза в Киеве закончится в 17:30 субботы, 28 июля.

Отметим, что мощные циклоны с Атлантики в течение недели вызвали подтопления в большинстве городов Украины, а также привели к кратковременному транспортному коллапсу в столице.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что украинцам следует ожидать сильных дождей.

Как сообщал УНН, 17 июня во всем мире отмечают День борьбы с опустыниванием, поскольку оно угрожает здоровью и благополучию более 1 млрд человек.

Вместе с тем ученые отмечают повышение в последнее время угрозы значительных колебаний температуры. Речь идет о таких климатические экстремумах как "феномен Эль-Ниньо" - аномальное повышение температуры поверхностного слоя в приэкваториальной части Тихого океана на 0,5 градуса Цельсия. Это явление в прошлом становилось причиной разрушительных ливней и наводнений.

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