Синоптики объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В большинстве областей Украины, кроме востока, ожидаются грозы, местами град, шквалистое усиление ветра, прогнозируется большое количество осадков в северных регионах. Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре, передает УНН.
“28 июля в Украине, кроме восточных областей, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в северных областях местами сильные дожди”, — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 28 июля, в Киеве ожидается сильный ливень. Вместе с тем, по данным портала weather.com, подчеркивается, что гроза в Киеве закончится в 17:30 субботы, 28 июля.
Отметим, что мощные циклоны с Атлантики в течение недели вызвали подтопления в большинстве городов Украины, а также привели к кратковременному транспортному коллапсу в столице.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что украинцам следует ожидать сильных дождей.
Как сообщал УНН, 17 июня во всем мире отмечают День борьбы с опустыниванием, поскольку оно угрожает здоровью и благополучию более 1 млрд человек.
Вместе с тем ученые отмечают повышение в последнее время угрозы значительных колебаний температуры. Речь идет о таких климатические экстремумах как "феномен Эль-Ниньо" - аномальное повышение температуры поверхностного слоя в приэкваториальной части Тихого океана на 0,5 градуса Цельсия. Это явление в прошлом становилось причиной разрушительных ливней и наводнений.