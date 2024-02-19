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Деякі підрозділи Третьої штурмової в Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти - Жорін

Деякі підрозділи Третьої штурмової в Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти - Жорін

Київ • УНН

 • 22732 перегляди

Деякі підрозділи третьої штурмової бригади в Авдіївці потрапили в оточення, але змогли вирватися. На території Авдіївського коксохіму не залишилось жодного бійця.

Перебуваючи в Авдіївці, деякі підрозділи Третьої штурмової певний час були в повному оточенні, але змогли вийти. Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram, передає УНН.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти.

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Окремі кацапські канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму - можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень", - повідомив Жорін.

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За його словами, майже половина всіх КАБів, які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму.

Додамо

У той же час, в Telegram-каналі Третьої штурмової бригади оприлюднили унікальні кадри з нічних рейдів Третьої штурмової в Авдіївці.

"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ — бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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