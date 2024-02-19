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Некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти - Жорин

Некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти - Жорин

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:18  •  5441 просмотра

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Некоторые подразделения третьей штурмовой бригады в Авдеевке попали в окружение, но смогли вырваться. На территории Авдеевского коксохима не осталось ни одного бойца.

Находясь в Авдеевке, некоторые подразделения Третьей штурмовой некоторое время были в полном окружении, но смогли выйти. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram, передает УНН.

"Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти.

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Отдельные кацапские каналы пишут, что есть бойцы, которые еще находятся на территории Авдеевского коксохима - могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", - сообщил Жорин.

Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное17 февраля 2024, 12:44 • 27066 просмотров

По его словам, почти половина всех КАБов, которые падали нам на голову в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима.

Добавим

В то же время, в Telegram-канале Третьей штурмовой бригады обнародовали уникальные кадры из ночных рейдов Третьей штурмовой в Авдеевке.

"Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах с ПНБ - бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь на полную", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
avdiivkaАвдеевка
denis-prokopenkoДенис Прокопенко
telegramТелеграмма
Деякі підрозділи Третьої штурмової в Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти - Жорін
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