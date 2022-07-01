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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дефіцит скла та цементу: як повномасштабна війна вплинула на будівельну галузь

Дефіцит скла та цементу: як повномасштабна війна вплинула на будівельну галузь

Київ • УНН

 • 429334 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Окрім браку робочої сили, після відновлення роботи на будівництві, багато компаній відчули і дефіцит матеріалів. УНН опитав представників будівельної галузі з тим, щоб дізнатися, чого саме наразі бракує.

Деталі

“На жаль, під час воєнних дій ми втратили кілька значних потужностей виробників будівельних матеріалів. До того ж, повністю призупинено експорт скла та цементу з білорусі та росії. На ринку прогнозують проблеми з гіпсокартоном, склом, залізобетонними продуктами. Певна кількість матеріалів є на складах, але логістика стала набагато дорожчою, що також впливає на кінцеву вартість”, - описує загальну ситуацію керуючий партнер "Українського клубу нерухомості" та засновник Благодійного фонду "Житло для ВПО" Ольга Соловей.

На будівельному ринку кажуть, що також cпостерігається дефіцит утеплювачів, керамоблоків та металу.

“Дефіцит спостерігається по всіх позиціях - недостатні об'єми виробництва. Зросли розцінки. Це арматура, цегла, цемент, склопакети і в цілому скло, алюміній для віконних конструкцій, оздоблювальні матеріали... Ми зараз використовуємо те, що залишилося на складах, у великих супермаркетах. Нових поставок наразі немає, тому що завозили в основному морським шляхом. Зараз питання стоїть в тому, що треба завозити десь в Європу літаками, а потім з Європи потягами. Це зовсім не та швидкість поставок і не ті об’єми, які потрібні. Тому по будь-якій позиції є нестача”, - розповіли в компанії "Інтергал-Буд".

Є проблеми і з тими матеріалами, що використовувалися для внутрішніх оздоблювальних робіт.

Окрім нестачі матеріалів відбувається і їхнє здорожчання на тлі ускладнення логістики, коливання валютного курсу, а також того факту, що будівельні матеріали не були внесені до переліку товарів критичного імпорту.

Більшість забудовників усе ж сподіваються, що наразі вистачить існуючих запасів. Але те, що доводиться завозити, – дорожче за попередні поставки.

Собівартість будівництва, за оцінками забудовників, вже зросла на 10-15%, а у деяких випадках зростання становить і 30% - залежно від матеріалів, що використовуються.

Детальніше читайте у матеріалі УНН "Брак кадрів та дефіцит матеріалів: як відновлюється ринок будівництва житла та чи подорожчають квартири".

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