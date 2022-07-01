Дефицит стекла и цемента: как полномасштабная война повлияла на строительную отрасль

Детали

“К сожалению, во время военных действий мы потеряли несколько значительных мощностей производителей строительных материалов. К тому же полностью приостановлен экспорт стекла и цемента из беларуси и россии. На рынке прогнозируют проблемы с гипсокартоном, стеклом, железобетонными продуктами. Определенное количество материалов на складах, но логистика стала намного дороже, что также влияет на конечную стоимость”, - описывает общую ситуацию управляющий партнер "Украинского клуба недвижимости" и основатель Благотворительного фонда "Жилье для ВПЛ" Ольга Соловей.

На строительном рынке говорят, что также наблюдается дефицит утеплителей, керамоблоков и металла.

“Дефицит наблюдается по всем позициям – недостаточные объемы производства. Выросли расценки. Это арматура, кирпич, цемент, стеклопакеты и в целом стекло, алюминий для оконных конструкций, отделочные материалы... Мы сейчас используем то, что осталось на складах, в больших супермаркетах. Новых поставок пока нет, потому что завозили в основном морским путём. Сейчас вопрос стоит в том, что нужно завозить где-нибудь в Европу самолетами, а потом из Европы поездами. Это совсем не та скорость поставок и не те объемы, которые нужны. Поэтому по любой позиции есть недостаток”, – рассказали в компании "Интергал-Буд".

Есть проблемы и с теми материалами, которые использовались для внутренних отделочных работ.

Кроме нехватки материалов происходит и их удорожание на фоне усложнения логистики, колебания валютного курса, а также того факта, что строительные материалы не были внесены в перечень товаров критического импорта.

Большинство застройщиков все же надеются, что сейчас хватит существующих запасов. Но то, что приходится завозить, – дороже предыдущих поставок.

Себестоимость строительства, по оценкам застройщиков, уже возросла на 10-15%, а в некоторых случаях рост составляет и 30% – в зависимости от используемых материалов.

Подробнее читайте в материале УНН "Нехватка кадров и дефицит материалов: как восстанавливается рынок строительства жилья и подорожают ли квартиры".