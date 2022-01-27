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ДБР вивчає порядок організації служби та охорони Південмашу після розстрілу у Дніпрі

ДБР вивчає порядок організації служби та охорони Південмашу після розстрілу у Дніпрі

Київ • УНН

 • 21834 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Державне бюро розслідувань детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту, де сталась нічна стрілянина. Про це інформує пресслужба ДБР у справі про розстріл військовослужбовців у Дніпрі, пише УНН.

Цитата:

“Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особами”, — повідомили у ДБР.

Деталі

Як стало відомо раніше, підозрюваний у розстрілі військовослужбовець був задіяний до охорони “Південмашу”.

За даними НГУ, раніше він пройшов необхідну підготовку для несення такого роду служби.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.

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