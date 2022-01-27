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ГБР изучает порядок организации службы и охраны Южмаша после расстрела в Днепре

ГБР изучает порядок организации службы и охраны Южмаша после расстрела в Днепре

Киев • УНН

 • 21826 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Государственное бюро расследований подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта, где произошла ночная стрельба. Об этом информирует пресс-служба ГБР по делу о расстреле военнослужащих в Днепре, пишет УНН.

Цитата:

“Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также детально изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами”, — сообщили в ГБР.

Детали

Как стало известно ранее, подозреваемый в расстреле военнослужащий был задействован в охране “Южмаша”.

По данным НГУ, ранее он прошел необходимую подготовку для несения такого рода службы.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.

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