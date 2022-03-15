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ДБР вилучило зброю у народних депутатів від ОПЗЖ: що і у кого знайшли

ДБР вилучило зброю у народних депутатів від ОПЗЖ: що і у кого знайшли

Київ • УНН

 • 93444 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. Про це повідомила у вівторок пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону.

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Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо

Як писав УНН, раніше народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост.

Українські Національні Новини

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