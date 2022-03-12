На сторожі держави: де перебувають та чим займаються українські політики під час війни

КИЇВ. 13 березня. УНН. З перших годин російського вторгнення і до сьогодні ми регулярно бачимо Президента України Володимира Зеленського, а також міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, завжди впевненого та оптимістичного міністра оборони Олексія Резнікова та інших членів Кабміну, радника глави Офісу президента Михайла Подоляка та чуємо заспокійливі промови позаштатного радника глави ОПУ Олексія Арестовича. І навіть самого главу ОПУ Андрія Єрмака, який не є аж надто публічним. Активно проявляє себе й очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який брав участь у переговорах з представниками ворожої держави. Всі вони у Києві, займаються своєю роботою та виконують завдання, спрямовані на захист нашої держави, попри заяви росіян про втечу керівництва країни чи то до бункеру в Польщі, чи то до маєтку в США.

У Києві перебуває і все керівництво парламенту – спікер Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк – готові у будь-який момент скликати засідання ВР. Вони регулярно спілкуються із закордонними колегами-парламентарями та представниками міжнародних організацій. На дипломатичному фронті працює і заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона та ще 8 парламентарів - Марія Мезенцева, Марина Бардіна, Олена Хоменко, Ліза Ясько, Юлія Овчинникова, Леся Забуранна, Лариса Білозір, Леся Василенко – працювали в Європейському парламенті, а з понеділка, 14 березня, працюватимуть на сесії ПАРЄ.

“Ми зараз перебуваємо у Страсбурзі, до цього ми два дні працювали у Європейському парламенті. Зустрілися абсолютно з усіма політичними групами Європейського парламенту, говорили про європейську інтеграцію України, про подальші санкції, про гуманітарну допомогу, про розміщення біженців на території країн-членів ЄС, про допомогу воєнну. У понеділок-вівторок у нас буде сесія ПАРЄ також у Страсбурзі, і ми там працюємо над тим, щоб почати процедуру повного виключення Росії з цієї організації, повністю з Ради Європи, з усіх органів Ради Європи. Голосування за резолюцію буде в ПАРЄ у вівторок ввечері, а загалом засідання присвячене війні в Україні”, - сказала заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук і запевнила - одразу ж по завершенні своєї роботи за кордоном нардепи повернутися до України.

Голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" 12 березня у Львові зустрілися з делегацією депутатів Європейського парламенту.

"Сьогодні зустрілися разом з Марією Іоновою та Андрієм Лопушанським з депутатами з Європейського парламенту у Львові. Цінуємо щиро те, що друзі України у цей важкий час із нами, що приїхали безпосередньо в Україну", – написала депутатка у Facebook.

За інформацією УНН, у Львові перебуває і лідер Євросолідарності Петро Порошенко.

Водночас після того, як Порошенко оголосив про спільну боротьбу з чинним главою держави проти російського загарбника, саме його 5 канал припинив свою участь у спільному телемарафоні UAРазом, а його ж "Прямий" канал до нього ніколи не долучався. Натомість Порошенко регулярно робить зручні для нього заяви в ефірах, пов’язаних з ним телеканалів. Така "єдність" з владою щодо спільної боротьби з російським окупантом щонайменше видається дивною і вочевидь носить декларативний характер. Крім того, з’явилася інформація, що колективи каналів залишилися без заробітної плати.

Щодо інших членів ЄС, то дехто з них, за оприлюдненою партією інформацією, долучився до формування 206 батальйону територіальної оборони Києва.

За інформацією з відкритих джерел, до батальйону вступили нардепи Володимир Ар’єв, Олексій Гончаренко, Максим Саврасов, Микола Величкович, Михайло Бондар, Ахтем Чейгоз, Микола Княжицький, Ростислав Павленко, Володимир В’ятрович, Ірина Геращенко, Софія Федина. Також в ТрО помічені Андрій Парубій та Олександр Турчинов. За повідомленнями партійної пресслужби, 206 батальйон брав активну участь в операціях з евакуації мешканців Ірпеня. Водночас за інформацією УНН, дехто з учасників ТрО від ЄС разом з очільником партії Порошенко перебуває у Львові, зокрема, мова про Ірину Геращенко.

Також, за інформацією УНН, представники фракції "Слуга народу" займаються допомогою ТрО. Деякі нардепи волонтерять, займаються гуманітарними вантажами.

УНН вдалося поспілкуватися з керівником освітнього комітету ВР Сергієм Бабаком, який розповів, що більшість часу проводить в Києві та передмістях столиці. Він, як і більшість його колег, не зупиняють і парламентську роботу – мова йде, серед іншого, і про роботу в парламентських комітетах та роботу з міжнародними партнерами.

"Також займаємося гуманітарною допомогою, вибудовуємо логістику доставки гуманітарних вантажів", - розповів він.

Бабак додав, що його колеги наразі активно працюють кожен на своєму місці.

“Займаюся забезпеченням всім необхідним людей в зоні бойових дій (гуманітарна допомога), евакуацією людей з Сумщини. Сьогодні після довгих перемовин евакуюємо людей з мого рідного міста Конотоп”, - розповів УНН Олександр Качура.

Гуманітарними питаннями займається і нардеп з "Голосу" Ярослав Железняк.

“Наразі я в Київській області, допомагаю з гуманітаркою. У Києві був декілька днів тому. Чим займаюся? Перша частина - "гасіння пожеж". Хтось телефонує, що в нього не проходить за платежі по критичному імпорту. Друге - гуманітарка, відправляємо автомобілі. Раніше відправляли на Київ, зараз більше відправляємо на Київську область, адже там більші потреби. Третя частина - ми командою займаємося тим, що працюємо з міжнародними компаніями... Дивимося, хто обходить санкції, типу як Райффайзен. Четверте - я тут менше займаюсь, цим більше мої помічники займаються - те нове законодавство щодо підтримки бізнесу, яке скоро буде в залі ВР", - детально розповів нардеп.

А ось інша представниця "Голосу" Кіра Рудик стала об’єктом осуду. За інформацією самої Рудик, вона вступила до лав столичної ТрО, на підтвердження чого нардеп оприлюднила кілька світлин зі зброєю. Однак, за неофіційною інформацією, яку розповсюджують у мережі, в ТрО Рудик ніхто не бачив. УНН поки не вдалося отримати коментар самої Рудик щодо цього, однак, додамо, що її фото зі зброєю в руках потрапили до кількох іноземних видань.

Перебуває у столиці і "радикал" Олег Ляшко, який днями вломився до помешкання нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, та записав звідти емоційне та насичене ненормативною лексикою звернення. Що ж до самого Киви, то він покинув Україну ще до початку вторгнення Росії. Деякий час нібито перебував у Іспанії, а потім опинився у Москві, де зробив антиукраїнські заяви. 26 лютого, до речі, Юрій Бойко нібито ініціював виключення Киви з ОПЗЖ. За інформацією УНН сам Бойко перебуває в Україні, як і ще один "ОПЗЖшник" Нестор Шуфрич, який був затриманий теробороною у Києві під час фотографування їхнього блокпосту.

А ось нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар і не приховує, що перебуває за кордоном – саме там, за словами нардепа, його застала війна. Обіцяє повернутися та допомогти відбудувати Україну. Водночас, за нашою інформацією, він тимчасово розпустив колектив каналу "Київ Live" до кращих часів, а сам канал наразі ретранслює всеукраїнський телемарафон UAРазом, однак участі у його організації не бере. За кордоном, ймовірно, перебуває і Вадим Рабінович, який повідомив 24 лютого, що не знає як повернутися в Україну – наразі місце його перебування невідоме, але можемо припустити, що нардеп дотепер "повертається". А ось Олег Волошин разом з родиною перебуває у Росії, тоді як Вадим Новінський залишився у Києві.

Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман був помічений у рідній Вінниці та Львові. Як стало відомо УНН, він планував їхати до Києва, однак, так поки й не доїхав. Ще один колишній очільник уряду Арсеній Яценюк активно роздає коментарі західним ЗМІ та звітує про відправку гуманітарних вантажів через свій фонд. За інформацією УНН, Яценюк перебуває у США. Ще один прем'єр із приставкою «екс» - Юлія Тимошенко у Києві, вона займається гуманітарною місією, зокрема, евакуацією дітей із лікарень.

А ось колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в Києві – про це він повідомив після того, як російські пропагандисти заявили про його знищення у Харкові. До речі, за інформацією УНН, Аваков дійсно відвідував Харків. Він також повідомив про те, чим наразі займається колишній нардеп Тетяна Чорновол – вона перебуває на фронті в якості оператора протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

З початком бойових дій повернувся в Україну з-за кордону колишній очільник ОПУ Андрій Богдан, який, за інформацією з відкритих джерел, долучився до волонтерського руху та допомагає ТрО та ЗСУ.

А ось дехто навпаки намагався покинути Україну вже після початку війни. Широкого розголосу набула історія з нардепом Євгеном Шевченком, який намагався перетнути кордон з Польщею, але був затриманий СБУ. Писали навіть, що нардеп ховався у багажнику авто. Пізніше Шевченко, відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, написав на своїй сторінці у Facebook, що інформація про спробу втечі та затримання - нісенітниця, а сам він вступив добровольцем до лав ЗСУ.

Ще одна історія, яка наразі обростає чутками та домислами, стосується нардепа попереднього скликання Євгена Дейдея. За однією інформацію - він зник та можливо навіть загинув, а за іншою – намагався перетнути кордон з Молдовою з великою сумою грошей.

І на завершення хочеться висловити вдячність народному депутат України VIII скликання від ВО Свобода Олександрові Марченку, який загинув у бою з окупантами у Пущі Водиці. Вічна пам'ять Герою!

УНН продовжує встановлювати місце перебування нардепів, політиків, очільників великих бізнесів та всіх тих, відомих та заможних осіб, які ратували за Україну!