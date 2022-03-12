На страже государства: где находятся и чем занимаются украинские политики во время войны

КИЕВ. 13 марта. УНН. С первых часов российского вторжения и до сегодня мы регулярно видим Президента Украины Владимира Зеленского, а также министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук, министра внутренних дел Дениса Монастырского, всегда уверенного и оптимистического министра обороны Алексея Резникова и других членов Кабмина, советника Офиса президента Михаила Подоляка и слышим умиротворяющие речи внештатного советника главы ОПУ Алексея Арестовича. И даже самого главу ОПУ Андрея Ермака, который не слишком публичен. Активно проявляет себя и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, участвовавший в переговорах с представителями враждебного государства. Все они в Киеве, занимаются своей работой и выполняют задачи, направленные на защиту нашего государства, несмотря на заявления россиян о бегстве руководства страны то в бункеры в Польше, то в имение в США.

В Киеве находится и все руководство парламента – спикер Руслан Стефанчук и его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк – готовые в любой момент созвать заседание ВР. Они регулярно общаются с зарубежными коллегами-парламентариями и представителями международных организаций. На дипломатическом фронте работает и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она и еще 8 парламентариев – Мария Мезенцева, Марина Бардина, Елена Хоменко, Лиза Ясько, Юлия Овчинникова, Леся Забуранная, Лариса Билозир, Леся Василенко – работали в Европейском парламенте, а с понедельника, 14 марта, будут работать на сессии ПАСЕ.

“Мы сейчас находимся в Страсбурге, до этого два дня работали в Европейском парламенте. Встретились абсолютно со всеми политическими группами Европейского парламента, говорили о европейской интеграции Украины, о дальнейших санкциях, о гуманитарной помощи, о размещении беженцев на территории стран-членов ЕС, о военной помощи. В понедельник-вторник у нас будет сессия ПАСЕ в Страсбурге, и мы там работаем над тем, чтобы начать процедуру полного исключения России из этой организации, полностью из Совета Европы, из всех органов Совета Европы. Голосование за резолюцию будет в ПАСЕ во вторник вечером, а заседание посвящено войне в Украине”, - сказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и заверила - сразу же после завершения своей работы за границей нардепы вернуться в Украину.

Председатель комитета по интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" 12 марта во Львове встретились с делегацией депутатов Европейского парламента.

"Сегодня встретились вместе с Марией Ионовой и Андреем Лопушанским с депутатами из Европейского парламента во Львове. Ценим искренне то, что друзья Украины в это тяжелое время с нами, приехали непосредственно в Украину", - написала депутат в Facebook.

По информации УНН, во Львове находится и лидер Евросолидарности Петр Порошенко.

В то же время после того, как Порошенко объявил о совместной борьбе с действующим главой государства против российского захватчика, именно его 5-й канал прекратил свое участие в совместном телемарафоне UAРазом, а его же "Прямой" канал к нему никогда не присоединялся. Порошенко же регулярно делает удобные для него заявления в эфирах, связанных с ним телеканалов. Такое "единство" с властью по совместной борьбе с российским оккупантом, по меньшей мере, кажется странным и носит декларативный характер. Кроме того, появилась информация о том, что коллективы каналов остались без заработной платы.

Что касается других членов ЕС, то некоторые из них, по обнародованной партией информации, присоединились к формированию 206 батальона территориальной обороны Киева.

По информации из открытых источников, в батальон вступили нардепы Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Николай Величкович, Михаил Бондарь, Ахтем Чейгоз, Николай Княжицкий, Ростислав Павленко, Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, София Федина. Также в ТрО замечены Андрей Парубий и Александр Турчинов. По сообщениям партийной пресс-службы, 206 батальон активно участвовал в операциях по эвакуации жителей Ирпеня. В то же время, по информации УНН, некоторые из участников ТрО от ЕС вместе с главой партии Порошенко находятся во Львове, в частности, речь об Ирине Геращенко.

Также, по информации УНН, представители фракции "Слуга народа" занимаются помощью ТрО. Некоторые нардепы волонтерят, занимаются гуманитарными грузами.

УНН удалось пообщаться с руководителем образовательного комитета ВР Сергеем Бабаком, который рассказал, что большую часть времени проводит в Киеве и пригородах столицы. Он, как и большинство его коллег, не останавливают и парламентскую работу – речь идет, среди прочего, и о работе в парламентских комитетах и ​​работе с международными партнерами.

"Также занимаемся гуманитарной помощью, выстраиваем логистику доставки гуманитарных грузов", – рассказал он.

Бабак добавил, что его коллеги активно работают каждый на своем месте.

"Занимаюсь обеспечением всем необходимым людей в зоне боевых действий (гуманитарная помощь), эвакуацией людей из Сумской области. Сегодня после долгих переговоров эвакуируем людей из моего родного города Конотоп”, – рассказал Александр Качура.

Гуманитарными вопросами занимается и нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк.

“Пока я в Киевской области, помогаю с гуманитаркой. В Киеве был несколько дней назад. Чем занимаюсь? Первая часть – "тушение пожаров". Кто-то звонит по телефону, что у него не проходит за платежи по критическому импорту. Второе – гуманитарка, отправляем автомобили. Раньше отправляли в Киев, сейчас больше отправляем в Киевскую область, ведь там большие потребности. Третья часть – мы командой занимаемся тем, что работаем с международными компаниями... Смотрим, кто обходит санкции, типа Райффайзена. Четвертое – я здесь меньше занимаюсь, этим больше мои помощники занимаются – это новое законодательство по поддержке бизнеса, которое скоро будет в зале ВР", - подробно рассказал нардеп.

А вот другая представительница "Голоса" Кира Рудык стала объектом осуждения. По информации самой Рудык, она вступила в ряды столичной ТрО, в подтверждение чего нардеп обнародовала несколько фотографий с оружием. Однако, по неофициальной информации, распространяемой в сети, в ТрО Рудик никто не видел. УНН пока не удалось получить комментарий самой Рудык по этому поводу, однако, добавим, что ее фото с оружием в руках попали в несколько иностранных изданий.

Находится в столице и "радикал" Олег Ляшко, который на днях вломился в дом нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, и записал оттуда эмоциональное и насыщенное ненормативной лексикой обращение. Что касается самого Кивы, то он покинул Украину еще до начала вторжения России. Какое-то время якобы находился в Испании, а затем оказался в Москве, где сделал антиукраинские заявления. 26 февраля, кстати, Юрий Бойко якобы инициировал исключение Кивы из ОПЗЖ. По информации УНН, сам Бойко находится в Украине, как и еще один "ОПЗЖшник" Нестор Шуфрич, который был задержан терробороной в Киеве во время фотографирования их блокпоста.

А вот нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар и не скрывает, что находится за границей – именно там, по словам нардепа, его застала война. Обещает вернуться и помочь отстроить Украину. В то же время, по нашей информации, он временно распустил коллектив канала "Киев Live" до лучших времен, а сам канал ретранслирует всеукраинский телемарафон UAРазом, однако участия в его организации не принимает. За границей, вероятно, находится и Вадим Рабинович, сообщивший 24 февраля, что не знает как вернуться в Украину – пока место его пребывания неизвестно, но можем предположить, что нардеп до сих пор "возвращается". А вот Олег Волошин вместе с семьей находится в России, в то время как Вадим Новинский остался в Киеве.

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман был замечен в родной Виннице и Львове. Как стало известно, он планировал ехать в Киев, однако, так пока и не доехал. Еще один бывший глава правительства Арсений Яценюк активно раздает комментарии западным СМИ и отчитывается об отправке гуманитарных грузов через свой фонд. По информации УНН, Яценюк находится в США. Еще один премьер с приставкой «экс» - Юлия Тимошенко в Киеве, она занимается гуманитарной миссией, в частности, эвакуацией детей из больниц.

А вот бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в Киеве – об этом он сообщил после того, как российские пропагандисты заявили о его уничтожении в Харькове. Кстати, по информации УНН, Аваков действительно посещал Харьков. Он также сообщил о том, чем сейчас занимается бывший нардеп Татьяна Чорновол – она находится на фронте в качестве оператора противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

С началом боевых действий вернулся в Украину из-за границы бывший глава ОПУ Андрей Богдан, который, по информации из открытых источников, присоединился к волонтерскому движению и помогает ТрО и ВСУ.

А вот некоторые наоборот пытались покинуть Украину уже после начала войны. Широкую огласку получила история с нардепом Евгением Шевченко, который пытался пересечь границу с Польшей, но был задержан СБУ. Писали даже, что нардеп спрятался в багажнике авто. Позже Шевченко, известный своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, написал на своей странице в Facebook, что информация о попытке побега и задержания - чепуха, а сам он вступил добровольцем в ряды ВСУ.

Еще одна история, которая сейчас обрастает слухами и домыслами, касается нардепа предыдущего созыва Евгения Дейдея. По одной информации он исчез и возможно даже погиб, а по другой пытался пересечь границу с Молдовой с большой суммой денег.

И в завершение хочется выразить благодарность народному депутату Украины VIII созыва от ВО Свобода Александру Марченко, погибшему в бою с оккупантами в Пуще Водице. Вечная память Герою!

УНН продолжает устанавливать местонахождение нардепов, политиков, руководителей крупных бизнесов и всех тех, известных и богатых лиц, которые ратовали за Украину!