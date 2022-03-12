На страже государства: где находятся и чем занимаются украинские политики во время войны

ukru
19:03 • 53024 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 107295 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106360 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101512 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 76479 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 83597 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 74102 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 111609 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122061 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126520 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 83592 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 60948 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 65475 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 78144 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 94414 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 111609 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 112422 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 251961 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 281543 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 218110 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 100279 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122062 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 107963 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 125449 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 127658 просмотра
Актуальное
На страже государства: где находятся и чем занимаются украинские политики во время войны

На страже государства: где находятся и чем занимаются украинские политики во время войны

Киев • УНН

 • 1811025 просмотра

Кто-то взял в руки оружие, кто-то стал волонтером, другие сражаются на дипломатическом фронте, а кто-то просто исчез. УНН попробовал узнать и систематизировать для своих читателей информацию о том, где находятся и чем занимаются народные депутаты и другие известные политики.

КИЕВ. 13 марта. УНН. С первых часов российского вторжения и до сегодня мы регулярно видим Президента Украины Владимира Зеленского, а также министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук, министра внутренних дел Дениса Монастырского, всегда уверенного и оптимистического министра обороны Алексея Резникова и других членов Кабмина, советника Офиса президента Михаила Подоляка и слышим умиротворяющие речи внештатного советника главы ОПУ Алексея Арестовича. И даже самого главу ОПУ Андрея Ермака, который не слишком публичен. Активно проявляет себя и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, участвовавший в переговорах с представителями враждебного государства. Все они в Киеве, занимаются своей работой и выполняют задачи, направленные на защиту нашего государства, несмотря на заявления россиян о бегстве руководства страны то в бункеры в Польше, то в имение в США.

В Киеве находится и все руководство парламента – спикер Руслан Стефанчук и его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк – готовые в любой момент созвать заседание ВР. Они регулярно общаются с зарубежными коллегами-парламентариями и представителями международных организаций. На дипломатическом фронте работает и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она и еще 8 парламентариев – Мария Мезенцева, Марина Бардина, Елена Хоменко, Лиза Ясько, Юлия Овчинникова, Леся Забуранная, Лариса Билозир, Леся Василенко – работали в Европейском парламенте, а с понедельника, 14 марта, будут работать на сессии ПАСЕ.

“Мы сейчас находимся в Страсбурге, до этого два дня работали в Европейском парламенте. Встретились абсолютно со всеми политическими группами Европейского парламента, говорили о европейской интеграции Украины, о дальнейших санкциях, о гуманитарной помощи, о размещении беженцев на территории стран-членов ЕС, о военной помощи. В понедельник-вторник у нас будет сессия ПАСЕ в Страсбурге, и мы там работаем над тем, чтобы начать процедуру полного исключения России из этой организации, полностью из Совета Европы, из всех органов Совета Европы. Голосование за резолюцию будет в ПАСЕ во вторник вечером, а заседание посвящено войне в Украине”, - сказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и заверила - сразу же после завершения своей работы за границей нардепы вернуться в Украину.

Председатель комитета по интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" 12 марта во Львове встретились с делегацией депутатов Европейского парламента.

"Сегодня встретились вместе с Марией Ионовой и Андреем Лопушанским с депутатами из Европейского парламента во Львове. Ценим искренне то, что друзья Украины в это тяжелое время с нами, приехали непосредственно в Украину", - написала депутат в Facebook.

По информации УНН, во Львове находится и лидер Евросолидарности Петр Порошенко.

В то же время после того, как Порошенко объявил о совместной борьбе с действующим главой государства против российского захватчика, именно его 5-й канал прекратил свое участие в совместном телемарафоне UAРазом, а его же "Прямой" канал к нему никогда не присоединялся. Порошенко же регулярно делает удобные для него заявления в эфирах, связанных с ним телеканалов. Такое "единство" с властью по совместной борьбе с российским оккупантом, по меньшей мере, кажется странным и носит декларативный характер. Кроме того, появилась информация о том, что коллективы каналов остались без заработной платы.

Что касается других членов ЕС, то некоторые из них, по обнародованной партией информации, присоединились к формированию 206 батальона территориальной обороны Киева.

По информации из открытых источников, в батальон вступили нардепы Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Николай Величкович, Михаил Бондарь, Ахтем Чейгоз, Николай Княжицкий, Ростислав Павленко, Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, София Федина. Также в ТрО замечены Андрей Парубий и Александр Турчинов. По сообщениям партийной пресс-службы, 206 батальон активно участвовал в операциях по эвакуации жителей Ирпеня. В то же время, по информации УНН, некоторые из участников ТрО от ЕС вместе с главой партии Порошенко находятся во Львове, в частности, речь об Ирине Геращенко.

Также, по информации УНН, представители фракции "Слуга народа" занимаются помощью ТрО. Некоторые нардепы волонтерят, занимаются гуманитарными грузами.

УНН удалось пообщаться с руководителем образовательного комитета ВР Сергеем Бабаком, который рассказал, что большую часть времени проводит в Киеве и пригородах столицы. Он, как и большинство его коллег, не останавливают и парламентскую работу – речь идет, среди прочего, и о работе в парламентских комитетах и ​​работе с международными партнерами.

"Также занимаемся гуманитарной помощью, выстраиваем логистику доставки гуманитарных грузов", – рассказал он.

Бабак добавил, что его коллеги активно работают каждый на своем месте.

"Занимаюсь обеспечением всем необходимым людей в зоне боевых действий (гуманитарная помощь), эвакуацией людей из Сумской области. Сегодня после долгих переговоров эвакуируем людей из моего родного города Конотоп”, – рассказал Александр Качура.

Гуманитарными вопросами занимается и нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк.

“Пока я в Киевской области, помогаю с гуманитаркой. В Киеве был несколько дней назад. Чем занимаюсь? Первая часть – "тушение пожаров". Кто-то звонит по телефону, что у него не проходит за платежи по критическому импорту. Второе – гуманитарка, отправляем автомобили. Раньше отправляли в Киев, сейчас больше отправляем в Киевскую область, ведь там большие потребности. Третья часть – мы командой занимаемся тем, что работаем с международными компаниями... Смотрим, кто обходит санкции, типа Райффайзена. Четвертое – я здесь меньше занимаюсь, этим больше мои помощники занимаются – это новое законодательство по поддержке бизнеса, которое скоро будет в зале ВР", - подробно рассказал нардеп.

А вот другая представительница "Голоса" Кира Рудык стала объектом осуждения. По информации самой Рудык, она вступила в ряды столичной ТрО, в подтверждение чего нардеп обнародовала несколько фотографий с оружием. Однако, по неофициальной информации, распространяемой в сети, в ТрО Рудик никто не видел. УНН пока не удалось получить комментарий самой Рудык по этому поводу, однако, добавим, что ее фото с оружием в руках попали в несколько иностранных изданий.

Находится в столице и "радикал" Олег Ляшко, который на днях вломился в дом нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, и записал оттуда эмоциональное и насыщенное ненормативной лексикой обращение. Что касается самого Кивы, то он покинул Украину еще до начала вторжения России. Какое-то время якобы находился в Испании, а затем оказался в Москве, где сделал антиукраинские заявления. 26 февраля, кстати, Юрий Бойко якобы инициировал исключение Кивы из ОПЗЖ. По информации УНН, сам Бойко находится в Украине, как и еще один "ОПЗЖшник" Нестор Шуфрич, который был задержан терробороной в Киеве во время фотографирования их блокпоста.

А вот нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар и не скрывает, что находится за границей – именно там, по словам нардепа, его застала война. Обещает вернуться и помочь отстроить Украину. В то же время, по нашей информации, он временно распустил коллектив канала "Киев Live" до лучших времен, а сам канал ретранслирует всеукраинский телемарафон UAРазом, однако участия в его организации не принимает. За границей, вероятно, находится и Вадим Рабинович, сообщивший 24 февраля, что не знает как вернуться в Украину – пока место его пребывания неизвестно, но можем предположить, что нардеп до сих пор "возвращается". А вот Олег Волошин вместе с семьей находится в России, в то время как Вадим Новинский остался в Киеве.

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман был замечен в родной Виннице и Львове. Как стало известно, он планировал ехать в Киев, однако, так пока и не доехал. Еще один бывший глава правительства Арсений Яценюк активно раздает комментарии западным СМИ и отчитывается об отправке гуманитарных грузов через свой фонд. По информации УНН, Яценюк находится в США. Еще один премьер с приставкой «экс» - Юлия Тимошенко в Киеве, она занимается гуманитарной миссией, в частности, эвакуацией детей из больниц.

А вот бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в Киеве – об этом он сообщил после того, как российские пропагандисты заявили о его уничтожении в Харькове. Кстати, по информации УНН, Аваков действительно посещал Харьков. Он также сообщил о том, чем сейчас занимается бывший нардеп Татьяна Чорновол – она находится на фронте в качестве оператора противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

С началом боевых действий вернулся в Украину из-за границы бывший глава ОПУ Андрей Богдан, который, по информации из открытых источников, присоединился к волонтерскому движению и помогает ТрО и ВСУ.

А вот некоторые наоборот пытались покинуть Украину уже после начала войны. Широкую огласку получила история с нардепом Евгением Шевченко, который пытался пересечь границу с Польшей, но был задержан СБУ. Писали даже, что нардеп спрятался в багажнике авто. Позже Шевченко, известный своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, написал на своей странице в Facebook, что информация о попытке побега и задержания - чепуха, а сам он вступил добровольцем в ряды ВСУ.

Еще одна история, которая сейчас обрастает слухами и домыслами, касается нардепа предыдущего созыва Евгения Дейдея. По одной информации он исчез и возможно даже погиб, а по другой пытался пересечь границу с Молдовой с большой суммой денег.

И в завершение хочется выразить благодарность народному депутату Украины VIII созыва от ВО Свобода Александру Марченко, погибшему в бою с оккупантами в Пуще Водице. Вечная память Герою!

УНН продолжает устанавливать местонахождение нардепов, политиков, руководителей крупных бизнесов и всех тех, известных и богатых лиц, которые ратовали за Украину!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитикапубликации

Обратиться по вопросам размещения рекламы