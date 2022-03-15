ГБР изъяло оружие у народных депутатов от ОПЗЖ: что и у кого нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГБР, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что следственные действия проводились в рамках досудебного расследования в отношении неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы.
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В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъято среди прочего три ружья и крупные суммы наличности в гривнах и долларах, у народного избранника Виктора Черного - 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним
Как писал УНН, ранее народного депутата из фракции партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича было задержано батальоном Тероборони за попытку сфотографировать блокпост.