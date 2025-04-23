ДБР провело обшук у ексуповноваженої АМКУ та ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: що відомо

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в будинку у ексуповноваженої Антимонопольного комітету України та ексзаступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді. Про це Панаіотіді написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Про обшук. Без ухвали суду. Без ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії. Навіть витягу з ЄРДР не дали, щоб пересвідчитися, що справа відкрита. Класична "схема" тиску і зловживання, коли ти в погонах. Недалеко від сусіда в методах, власне. О 6:30 ранку, вломитися без документів та пояснень, розповідати, що все законно, бо можуть. Протягом семи годин. Власне, все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах. Добре, що хоч не побили і не скрутили - написала Панаіотіді.

Чоловік Панаіотіді Андрій Коболєв, якому сьогодні Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 червня обов’язки у справі про заволодіння 229 млн гривень премії заявив, що слідчі ДБР "увірвались" в їх будинок, "мотивуючи свої дії необхідністю вберегти від знищення докази по начебто злочину, який начебто було скоєно в період до 2019 року".

"В результаті невпинних дій цього новоствореного правоохоронного органу працівники ДБР (3 особи всередині та невизначена кількість осіб зовні) викрали (в протоколі чомусь написали "вилучили") два мобільні телефони (причому самі слідчі підтвердили, що вважають, що один з них належить мені, а не моїй дружині, з обшуком до якої, а не до мене, вони наче прийшли), робочий компʼютер моєї дружини, який містить матеріали з адвокатською таємницею (бо вона практикуючий адвокат) та ще 2 старі електронні пристрої, до яких ні вона, ні я не згадали паролі", - написав Коболєв.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 червня обов’язки, покладені на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні 229 млн грн премії. Серед покладених обов'язків немає заборони на виїзд за межі України.