ДБР провело обшук у ексуповноваженої АМКУ та ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: що відомо

$41.520.14
47.710.05
ukenru
У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі
15:00 • 15983 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

14:18 • 48934 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
13:00 • 35456 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
12:40 • 62085 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
12:29 • 39439 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 34703 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 31921 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 34925 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 44372 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

22 квітня, 18:22 • 69446 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
1.1м/с
36%
748 мм
Популярнi новини

російська атака дроном по автобусу в Марганці: 9 загиблих і 32 постраждалих, розпочато розслідування

23 квітня, 08:25 • 29627 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 55492 перегляди

На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

12:15 • 12453 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 39015 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 17668 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

14:18 • 48928 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 39105 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

12:40 • 62080 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 55583 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 75906 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 7864 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 17745 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 36821 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 36218 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 66016 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

ДБР провело обшук у ексуповноваженої АМКУ та ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: що відомо

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Слідчі ДБР провели обшук в будинку Світлани Панаіотіді. Її чоловік, Андрій Коболєв, заявив про викрадення техніки працівниками ДБР.

ДБР провело обшук у ексуповноваженої АМКУ та ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: що відомо

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в будинку у ексуповноваженої Антимонопольного комітету України та ексзаступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді. Про це Панаіотіді написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Про обшук. Без ухвали суду. Без ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії. Навіть витягу з ЄРДР не дали, щоб пересвідчитися, що справа відкрита. Класична "схема" тиску і зловживання, коли ти в погонах. Недалеко від сусіда в методах, власне. О 6:30 ранку, вломитися без документів та пояснень, розповідати, що все законно, бо можуть. Протягом семи годин. Власне, все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах. Добре, що хоч не побили і не скрутили

- написала Панаіотіді.

Чоловік Панаіотіді Андрій Коболєв, якому сьогодні Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 червня обов’язки у справі про заволодіння 229 млн гривень премії заявив, що слідчі ДБР "увірвались" в їх будинок, "мотивуючи свої дії необхідністю вберегти від знищення докази по начебто злочину, який начебто було скоєно в період до 2019 року".

"В результаті невпинних дій цього новоствореного правоохоронного органу працівники ДБР (3 особи всередині та невизначена кількість осіб зовні) викрали (в протоколі чомусь написали "вилучили") два мобільні телефони (причому самі слідчі підтвердили, що вважають, що один з них належить мені, а не моїй дружині, з обшуком до якої, а не до мене, вони наче прийшли), робочий компʼютер моєї дружини, який містить матеріали з адвокатською таємницею (бо вона практикуючий адвокат) та ще 2 старі електронні пристрої, до яких ні вона, ні я не згадали паролі", - написав Коболєв.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 червня обов’язки, покладені на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні 229 млн грн премії. Серед покладених обов'язків немає заборони на виїзд за межі України.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Нафтогаз
Україна
Facebook
Brent
$65.91
Bitcoin
$93,646.00
S&P 500
$5,398.86
Tesla
$256.39
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,308.09
Ethereum
$1,793.29