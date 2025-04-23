ГБР провело обыск у экс-уполномоченной АМКУ и экс-заместителя министра экономики Панаиотиди: что известно

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в доме у экс-уполномоченной Антимонопольного комитета Украины и экс-заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди. Об этом Панаиотиди написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Об обыске. Без определения суда. Без ознакомления с постановлением о неотложных следственных действиях. Даже выписки из ЕРДР не дали, чтобы убедиться, что дело открыто. Классическая "схема" давления и злоупотребления, когда ты в погонах. Недалеко от соседа в методах, собственно. В 6:30 утра, ворваться без документов и объяснений, рассказывать, что все законно, потому что могут. В течение семи часов. Собственно, все это уже было в 2013. Произвол лиц в погонах. Хорошо, что хоть не избили и не скрутили - написала Панаиотиди.

Муж Панаиотиди Андрей Коболев, которому сегодня Высший антикоррупционный суд продлил до 18 июня обязанности по делу о завладении 229 млн гривен премии заявил, что следователи ГБР "ворвались" в их дом, "мотивируя свои действия необходимостью уберечь от уничтожения доказательства по якобы преступлению, которое якобы было совершено в период до 2019 года".

"В результате непрестанных действий этого новообразованного правоохранительного органа работники ГБР (3 человека внутри и неопределенное количество человек снаружи) похитили (в протоколе почему-то написали "изъяли") два мобильных телефона (причем сами следователи подтвердили, что считают, что один из них принадлежит мне, а не моей жене, с обыском к которой, а не ко мне, они вроде пришли), рабочий компьютер моей жены, который содержит материалы с адвокатской тайной (потому что она практикующий адвокат) и еще 2 старых электронных устройства, к которым ни она, ни я не вспомнили пароли", - написал Коболев.

Напомним

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 июня обязанности, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, которого подозревают в завладении 229 млн грн премии. Среди возложенных обязанностей нет запрета на выезд за пределы Украины.