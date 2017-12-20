ДБР проситиме не передавати бюро справи СБУ та Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань пропонуватиме, аби підслідні їм справи, які відкриті Службою безпеки України та Національною поліцією, не передавалися до Бюро. Про це сказав сьогодні на прес-конференції директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Ми вважаємо, що свою роботу по завершенні формування складу штату Бюро, ми повинні розпочати з чистого аркуша. Це означає, що ми будемо реєструвати всі кримінальні провадження, які будуть вчинятися з моменту формування нашого органу, коли до нас будуть звертатися з приводу реєстрації таких кримінальних проваджень. Однак, ми вносимо пропозиції щодо відсутності передачі нам кримінальних проваджень, які на даний час розслідуються органами СБУ, органами Нацполіції", - сказав він.
Р.Труба пояснив, що пропонуватимуть, щоб ці справи перебували в цих правоохоронних органах до завершення цими органами досудового розслідування.
Також директор ДБР наголосив, що у нинішньому законодавстві є колізія щодо підслідності кримінальних проваджень Бюро. Тому, за його словами, ДБР ініціюватимуть зміни до статті 216 КПК, а саме щодо підслідності суб'єктного складу осіб, щодо яких можна відкривати кримінальні провадження.
"Це депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, судді Конституційного суду, голова та члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, голови та заступники голів місцевих держадміністрацій, голови, заступники та члени НАЗК", - уточнив він.
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"Як пріоритетний напрямок ми виділимо розслідування порушень прав людини під час роботи правоохоронних органів. Буде створено ефективний мезанізм роботи із скаргами для реагування на порушення правоохоронців та розслідування цих порушень, а саме сайти та гарячі лінії", - додав Р.Труба.
Як повідомляв УНН, основний склад Державного бюро розслідувань має бути сформований до кінця 2018 року.