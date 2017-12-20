ГБР будет просить не передавать бюро дела СБУ и Нацполиции

"Мы считаем, что свою работу по завершении формирования состава штата Бюро, мы должны начать с чистого листа. Это значит, что мы будем регистрировать все уголовные производства, которые будут совершаться с момента формирования нашего органа, когда к нам будут обращаться по поводу регистрации таких криминальных производств. Однако, мы вносим предложения об отсутствии передачи нам уголовных производств, которые в настоящее время расследуется органами СБУ, органами Нацполиции", - сказал он.

Р.Труба пояснил, что предлагать, чтобы эти дела находились в этих правоохранительных органах до завершения этими органами досудебного расследования.

Также директор ГБР отметил, что в нынешнем законодательстве есть коллизия относительно подследственности уголовных производств Бюро. Поэтому, по его словам, ГБР будет инициировать изменения в статью 216 УПК, а именно по подследственности субъектного состава лиц, в отношении которых можно открывать уголовные производства.

"Это депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, судьи Конституционного суда, председатель и члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, председатели и заместители председателей местных госадминистраций, председатели, заместители и члены НАПК", - уточнил он.

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"Как приоритетное направление мы выделим расследования нарушений прав человека во время работы правоохранительных органов. Будет создан эффективный мезанизм работы с жалобами для реагирования на нарушения правоохранителей и расследования этих нарушений, а именно сайты и горячие линии", - добавил Р.Труба.

Как сообщал УНН, основной состав Государственного бюро расследований должен быть сформирован до конца 2018 года.