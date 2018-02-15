Давос-2018: нелегальний алкоголь визнаний глобальною загрозою

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учасники Міжнародного економічного форуму в Давосі стурбовані епідемією нелегального алкоголю в світі. Про це повідомляє галузева компанія виробників пива в Україні "Укрпиво" з посиланням на підсумки форуму в Давосі, передає УНН.

За даними ВООЗ, нелегальний алкоголь становить четверту частину споживаного в світі. Йдеться про незареєстрований, зроблений на незареєстрованих контролюючими органами підприємствах і контрабандний алкоголь. Недавні дослідження компанії Euromonitor International показали, що в багатьох країнах, особливо на ринках, що розвиваються, частка незареєстрованого алкоголю перевищує половину загального алкогольного ринку.

Відзначається, що в Україні проблема нелегального алкоголю є загрозою для здоров'я нації і економіки.

Головна причина поширення нелегального алкоголю - неефективна державна політика, вважають міжнародні експерти.

"Невиважена акцизна політика держави, а також неефективна боротьба державних органів проти тіньового алкоголю є головними причинами падіння виробництва пива і зростання ринку тіньового алкоголю в цілому", - відзначають учасники українського ринку.

У разі якщо ціни на алкогольні напої перевищують купівельну спроможність споживачів - покупець, в якості альтернативи, вибирає нелегальний алкоголь.

"І ринок заповнюється нелегальним, небезпечним для здоров'я, алкоголем, а фіскальний дохід зменшується", - наголошують представники Euromonitor International і Організації економічного співробітництва.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, що останні три роки легальне виробництво горілки в Україні скоротилося в півтора рази, а тіньовий ринок алкоголю тільки за минулий рік виріс мінімум у 8 разів.

Внаслідок таких процесів держбюджет країни щорічно втрачає близько 9-10 млрд грн, наголошують експерти.

При цьому, за словами генерального директора компанія Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, на стагнацію легального алкогольного ринку держава не звертає уваги вже кілька років поспіль.

"... ринок легального алкоголю вже шостий рік поспіль переживає період стагнації - тобто фактично занепаду. І на цьому тлі спостерігаються абсолютно протилежні явища на ринку фальсифікату і тіньових виробників. Представники нелегального сегменту множаться, їх продажі ростуть, прибутки також. Держава ж при цьому втрачає. І якщо говорити про наслідки, то їх орієнтовно можна оцінити в 10 млрд гривень на рік. Це ті кошти, які легальний виробник алкоголю в умовах виваженої, логічної і продуманої податкової політики на алкогольному ринку, міг би принести в бюджет країни.

Якщо ж говорити про негативні наслідки для споживачів - вони очевидні. Єдине, що чиновники часто вважають за краще їх не помічати, але кількість отруєнь сурогатами зросла в рази. Збільшилася і статистика смертей в результаті вживання або саморобних напоїв, або аптечних розчинів.

Споживач таким чином шукає альтернативу дорогому легальному алкоголю, а держава, яка могла б його від цього убезпечити, не звертає на це уваги ...

В цілому думка легального ринку щодо тривожних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в нашій галузі, тривалий час досить відверто ігнорується владою. Ніякі аргументи, в чітких цифрах і прорахованих до дрібниць наслідках, не почуті", - розповіла вона в інтерв'ю УНН.

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