Давос-2018: нелегальный алкоголь признан глобальной угрозой

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65030 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79688 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82415 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107934 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100576 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104647 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111613 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122822 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134351 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 92731 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 39243 просмотра
Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

10 марта, 17:33 • 21244 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 21694 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

20:15 • 28924 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 92731 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 107934 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 119366 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186694 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220025 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 60380 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101267 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103046 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109131 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196727 просмотра
Актуальное
Давос-2018: нелегальный алкоголь признан глобальной угрозой

Давос-2018: нелегальный алкоголь признан глобальной угрозой

Киев  •  УНН

 • 9873 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Участники Международного экономического форума в Давосе обеспокоены эпидемией нелегального алкоголя в мире. Об этом сообщает отраслевая компания производителей пива в Украине "Укрпиво" со ссылкой на итоги форума в Давосе, передает УНН.

По данным ВООЗ, нелегальный алкоголь составляет четвертую часть потребляемого в мире. Речь идет о незарегистрированном, произведенном на незарегистрированных контролирующими органами предприятиях и контрабандном алкоголе. Недавние исследования компании Euromonitor International показали, что во многих странах, особенно на развивающихся рынках, доля незарегистрированного алкоголя превышает половину общего алкогольного рынка.

Отмечается, что в Украине проблема нелегального алкоголя является угрозой для здоровья нации и экономики.

Главная причина распространения нелегального алкоголя — неэффективная государственная политика, считают международные эксперты.

“Невзвешенная акцизная политика государства, а также неэффективная борьба государственных органов против теневого алкоголя являются главными причинами падения производства пива и роста рынка теневого алкоголя в целом”, — отмечают участники украинского рынка.

В случае если цены на алкогольные напитки превышают покупательскую способность потребителей — покупатель, в качестве альтернативы, выбирает нелегальный алкоголь.

“И рынок заполняется нелегальным, опасным для здоровья, алкоголем, а фискальный доход уменьшается”, — подчеркивают представители Euromonitor International и Организации экономического сотрудничества.

Напомним, как сообщал УНН, что последние три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкоголя только за прошлый год вырос минимум в 8 раз.

Вследствие таких процессов госбюджет страны ежегодно теряет порядка 9-10 млрд грн, подчеркивают эксперты.

При этом, по словам генерального директора компания Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания уже несколько лет к ряду.

“...рынок легального алкоголя уже шестой год подряд переживает период стагнации — то есть фактически упадка. И на этом фоне наблюдаются абсолютно противоположные явления на рынке фальсификата и теневых производителей. Представители нелегального сегмента множатся, их продажи растут, прибыли также. Государство же при этом теряет. И если говорить о последствиях, то их ориентировочно можно оценить в 10 млрд гривен в год. Это те средства, которые легальный производитель алкоголя в условиях взвешенной, логической и продуманной налоговой политики на алкогольном рынке, мог бы принести в бюджет страны.

Если же говорить о негативных последствиях для потребителей — они очевидны. Единственное, что чиновники часто предпочитают их не замечать, но количество отравлений суррогатами возросло в разы. Увеличилась и статистика летальных исходов в результате употребления или самодельных напитков, или аптечных растворов.

Потребитель таким образом ищет альтернативу дорогому легальному алкоголю, а государство, которое могло бы его от этого обезопасить, не обращает на это внимания...

В целом мнение легального рынка относительно тревожных тенденций, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируется властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и просчитанных до мелочей последствиях, не услышаны”, — рассказала она в интервью  УНН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы