Давос-2018: нелегальный алкоголь признан глобальной угрозой

По данным ВООЗ, нелегальный алкоголь составляет четвертую часть потребляемого в мире. Речь идет о незарегистрированном, произведенном на незарегистрированных контролирующими органами предприятиях и контрабандном алкоголе. Недавние исследования компании Euromonitor International показали, что во многих странах, особенно на развивающихся рынках, доля незарегистрированного алкоголя превышает половину общего алкогольного рынка.

Отмечается, что в Украине проблема нелегального алкоголя является угрозой для здоровья нации и экономики.

Главная причина распространения нелегального алкоголя — неэффективная государственная политика, считают международные эксперты.

“Невзвешенная акцизная политика государства, а также неэффективная борьба государственных органов против теневого алкоголя являются главными причинами падения производства пива и роста рынка теневого алкоголя в целом”, — отмечают участники украинского рынка.

В случае если цены на алкогольные напитки превышают покупательскую способность потребителей — покупатель, в качестве альтернативы, выбирает нелегальный алкоголь.

“И рынок заполняется нелегальным, опасным для здоровья, алкоголем, а фискальный доход уменьшается”, — подчеркивают представители Euromonitor International и Организации экономического сотрудничества.

Напомним, как сообщал УНН, что последние три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкоголя только за прошлый год вырос минимум в 8 раз.

Вследствие таких процессов госбюджет страны ежегодно теряет порядка 9-10 млрд грн, подчеркивают эксперты.

При этом, по словам генерального директора компания Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания уже несколько лет к ряду.

“...рынок легального алкоголя уже шестой год подряд переживает период стагнации — то есть фактически упадка. И на этом фоне наблюдаются абсолютно противоположные явления на рынке фальсификата и теневых производителей. Представители нелегального сегмента множатся, их продажи растут, прибыли также. Государство же при этом теряет. И если говорить о последствиях, то их ориентировочно можно оценить в 10 млрд гривен в год. Это те средства, которые легальный производитель алкоголя в условиях взвешенной, логической и продуманной налоговой политики на алкогольном рынке, мог бы принести в бюджет страны.

Если же говорить о негативных последствиях для потребителей — они очевидны. Единственное, что чиновники часто предпочитают их не замечать, но количество отравлений суррогатами возросло в разы. Увеличилась и статистика летальных исходов в результате употребления или самодельных напитков, или аптечных растворов.

Потребитель таким образом ищет альтернативу дорогому легальному алкоголю, а государство, которое могло бы его от этого обезопасить, не обращает на это внимания...

В целом мнение легального рынка относительно тревожных тенденций, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируется властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и просчитанных до мелочей последствиях, не услышаны”, — рассказала она в интервью УНН.