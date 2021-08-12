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Інсайти, тренди та враження від конкурсу "Кубок України з кулінарії 2021. Східний регіон"

Київ • УНН

 • 21829 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. 10-11 серпня в Харкові відбувся конкурс “Кубок України з кулінарії 2021. Східний регіон”. Це найпрофесійніше змагання Східної України серед кондитерів, кухарів, су-шефів і шеф-кухарів. Цьогоріч учасники змагалися у трьох номінаціях: “Основна страва”, “Десерт” та “Золотий кітель, команда 2021”, повідомили в агрохолдингу МХП, передає УНН.

Ця масштабна професійна подія також важлива і для сфери HoReCa (абр. від англ. hotel, restaurant, catering) як з метою розвитку гостинності та гастрономічної культури в країні, так і з можливістю збільшення поінформованості та зміцненню відносин між постачальниками, кухарями та бізнесом.

Почесним партнером Кубку став ТМ “KURATOR” — бренд курятини, який розуміє потреби професійної спільноти та надає комплексні рішення для ринку HoReCa. Команда KURATOR наочно через майстер-клас продемонструвала, як правильний допрацьований продукт економить час кухаря, оптимізує процеси на кухні, а отже зменшує витрати власника.

ТМ “KURATOR” поцікавився у представників професійної спільноти їх враженнями, баченням трендів та кулінарії майбутнього.

Ілля Демковський, бренд-шеф Кулінарного Центру МХП, член журі Кубку відзначає, що такі події є своєрідним нетворкингом, дозволяють створювати професійне ком’юніті, обмінюватись досвідом, отримувати додаткову інформацію.

“Я, як представник суддівського комітету, можу сказати, що подібні змагання однозначно мотивують, стимулюють розвиватись, прикладати додаткові зусилля. І результат залежить від того, наскільки якісною є підготовка і наскільки важливим це змагання є для учасника. Крім того, це можливість поділитись думками, враженнями, обговорити тренди”.

На його думку, одним з трендів сучасності є стріт фуди, такі собі city-кафе з сучасним оформленням і простою кухнею, де страви є простими і зрозумілими, які можна споживати щодня. Однак, прості страви мають бути якісними, а кухня в комерційному прояві повинна бути стабільною, а це може забезпечити тільки постійний партнер з гарантією якості, сервісу, зберігання, доставки тощо.

“Дуже часто кухарі „сидять на кухні“ і не бажають вийти із певної зони комфорту, а Кубки такого рівня допомагають проаналізувати, які продукти важливі для роботи, змушують задуматись над технологією приготування страв, допомагають підвищити клас кухарів.

Головна мета таких Кубків для України — стати трендсеттером у світі гастрономічної культури. Тими, на кого будуть рівнятись у Нью-Йорку, Мілані та інших містах. Що ж стосується розвитку сфери HoReCa, важливо комунікувати із постачальниками, домагатися високої якості, і „Куратор“ — це саме той приклад вдалої співпраці роботи Шефа і представників HoReCa. Те, що робить наразі „Куратор“ — в майбутньому змінить увесь напрямок розвитку ресторанів”, — зауважив бренд-шеф мережі ресторанів G-Group, засновник Асоціації шеф-кухарів Півдня України Віктор Тітов.

“Якщо не буде кубків, змагань, конкурсів, то не буде реальної можливості отримувати нову інформацію, не буде зрозуміло на кого рівнятись та куди рухатись далі. Два роки локдауну позначилися на існуючому ринку — всі відчувають інформаційний голод, і кулінарна сфера не є винятком. Тому такі події обов’язково потрібні Україні.

Що стосується майбутнього сегменту HoReCa, то це прості зрозумілі продукти найвищої якості. Зрозуміла та безпечна їжа з локальними продуктами. Однак, заклади повинні працювати з тими постачальниками, які можуть надати документальне підтвердження якості продукції, адже від цього залежить і харчова безпека, і безпека кожного з клієнтів” — поділився своїми враженнями від конкурсу суддя Кубку, головний хлібний сомельє, пекар-ремісник, співвласник готельного комплексу “Парк Готель” та член Національного організаційного комітету Bocuse d’Or України Ігор Лаврешин.

“Подібні події — це можливість розвиватись, обмінюватись досвідом, надихатись. На сцені відбуваються виступи від топових шеф-кухарів, що теж дуже важливо — дає заряд емоцій та нові знання щодо того, як зробити смачно.

А HoReCa майбутнього — це завжди про смак” — прокоментував Олексій Латкін, засновник Кулінарної академії Al.cuisine і Першої Української асоціації Шеф-кухарів.

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