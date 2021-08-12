Инсайты, тренды и впечатления от конкурса "Кубок Украины по кулинарии 2021. Восточный регион"

Эта масштабное профессиональное событие также важна и для сферы HoReCa (абр. От англ. Hotel, restaurant, catering) как с целью развития гостеприимства и гастрономической культуры в стране, так и с возможностью увеличения осведомленности и укреплению отношений между поставщиками, поварами и бизнесом.

Почетным партнером Кубка стал ТМ “KURATOR” — бренд курятины, который понимает потребности профессионального сообщества и предоставляет комплексные решения для рынка HoReCa. Команда KURATOR наглядно через мастер-класс продемонстрировала, как правильный доработанный продукт экономит время повара, оптимизирует процессы на кухне, а следовательно уменьшает расходы владельца.

ТМ “KURATOR” поинтересовался у представителей профессионального сообщества их впечатлениями, видением трендов и кулинарии будущего.

Илья Демковский, бренд-шеф Кулинарного Центра МХП, член жюри Кубка отмечает, что такие события являются своеобразным нетворкингом, позволяют создавать профессиональное комьюнити, обмениваться опытом, получать дополнительную информацию.

“Я, как представитель судейского комитета, могу сказать, что подобные соревнования однозначно мотивируют, стимулируют развиваться, прикладывать дополнительные усилия. И результат зависит от того, насколько качественной является подготовка и насколько важным это соревнование является для участника. Кроме того, это возможность поделиться мыслями, впечатлениями, обсудить тренды”.

По его мнению, одним из трендов современности являются стрит фуды, некие city-кафе с современным оформлением и простой кухней, где блюда просты и понятны, которые можно потреблять ежедневно. Однако, простые блюда должны быть качественными, а кухня в коммерческом проявлении должна быть стабильной, а это может обеспечить только постоянный партнер с гарантией качества, сервиса, хранения, доставки и тому подобное.

“Очень часто повара „сидят на кухне“ и не желают выйти из определенной зоны комфорта, а Кубки такого уровня помогают проанализировать, какие продукты важны для работы, заставляют задуматься над технологией приготовления блюд, помогают повысить класс поваров.

Главная цель таких Кубков для Украины — стать трендсеттером в мире гастрономической культуры. Теми, на кого будут равняться в Нью-Йорке, Милане и других городах. Что же касается развития сферы HoReCa, важно коммуницировать с поставщиками, добиваться высокого качества, и „Куратор“ — это именно тот пример удачного сотрудничества работы Шефа и представителей HoReCa. То, что делает сейчас „Куратор“ — в будущем изменит все направление развития ресторанов”, — отметил бренд-шеф сети ресторанов G-Group, основатель Ассоциации шеф-поваров Юга Украины Виктор Титов.

“Если не будет кубков, соревнований, конкурсов, то не будет реальной возможности получать новую информацию, не будет понятно на кого равняться и куда двигаться дальше. Два года локдауна сказались на существующем рынке — все чувствуют информационный голод, и кулинарная сфера не является исключением. Поэтому такие события обязательно нужны Украине.

Что касается будущего сегмента HoReCa, то это простые понятные продукты высокого качества. Понятная и безопасная пища с локальными продуктами. Однако, учреждения должны работать с теми поставщиками, которые могут предоставить документальное подтверждение качества продукции, ведь от этого зависит и пищевая безопасность, и безопасность каждого из клиентов”, — поделился своими впечатлениями от конкурса судья Кубка, главный хлебный сомелье, пекарь-ремесленник, совладелец гостиничного комплекса “Парк Отель” и член Национального организационного комитета Bocuse d’Or Украины Игорь Лаврешин.

“Подобные события — это возможность развиваться, обмениваться опытом, надышаться. На сцене проходят выступления от топовых шеф-поваров, тоже очень важно — дает заряд эмоций и новые знания о том, как сделать вкусно.

А HoReCa будущего — это всегда о вкусе”, — прокомментировал Алексей Латкин, основатель Кулинарной академии Al.cuisine и Первой Украинской ассоциации Шеф-поваров.