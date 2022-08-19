Covid-19 у Великій Британії досяг найнижчого рівня за два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кількість випадків зараження Covid-19 у Великій Британії впала до найнижчого рівня за два місяці, і, згідно з новими даними, поточна хвиля вірусу відступає, інформує УНН.
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Число пацієнтів з коронавірусом у лікарнях також продовжує скорочуватися, хоча експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що восени та взимку кількість інфекцій, ймовірно, знову зросте.
За оцінками Управління національної статистики (ONS), загалом 1,7 мільйона людей у приватних домогосподарствах заразилися Covid-19 за тиждень до 8 серпня.
Це на 34% менше за попередню оцінку в 2,6 млн за тиждень, що закінчився 26 липня.
Нинішня хвиля була викликана підваріантами вірусу Omicron BA.4 та BA.5, і на початку липня кількість щотижневих інфекцій досягла 3,8 мільйона.
З наступного місяця всім жителям Великої Британії у віці 50 років і старше, а також особам із супутніми захворюваннями буде запропоновано нове щеплення бустеру, щоб посилити захист перед майбутніми хвилями вірусу.
Осіння бустерна кампанія має розпочатися в Англії 5 вересня, коли співробітники Національної служби охорони здоров'я почнуть вакцинувати мешканців будинків для людей похилого віку та людей, які не виходять з дому.
Цього тижня також відкриється національна служба бронювання, яка запрошує людей віком від 75 років та людей, схильних до серйозних захворювань, обрати дату вакцинації.