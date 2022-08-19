Covid-19 в Великобритании достиг самого низкого уровня за два месяца

Детали

Число пациентов с коронавирусом в больницах продолжает сокращаться, хотя эксперты в области здравоохранения предупреждают, что осенью и зимой количество инфекций, вероятно, снова возрастет.

По оценкам Управления национальной статистики (ONS), в общей сложности 1,7 миллиона человек в частных домохозяйствах заразились Covid-19 за неделю до 8 августа.

Это на 34% меньше предыдущей оценки в 2,6 млн за неделю, закончившуюся 26 июля.

Нынешняя волна была вызвана подвариантами вируса Omicron BA.4 и BA.5, и в начале июля количество еженедельных инфекций достигло 3,8 миллиона.

Со следующего месяца всем жителям Великобритании в возрасте 50 лет и старше, а также лицам с сопутствующими заболеваниями будет предложена новая прививка бустера, чтобы усилить защиту перед грядущими волнами вируса.

Осенняя бустерная кампания должна начаться в Англии 5 сентября, когда сотрудники Национальной службы здравоохранения начнут вакцинировать жильцов домов престарелых и людей, которые не выходят из дома.

На этой неделе также откроется национальная служба бронирования, которая приглашает людей в возрасте от 75 лет и людей, подверженных серьезным заболеваниям, выбрать дату вакцинации.