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COVID-19 у школах: з 1 вересня на самоізоляцію відправили майже 89 тис. учнів

Київ • УНН

 • 14946 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні з початку навчального року на самоізоляцію через COVID-19 відправили майже 89 тис. учнів, або близько 2% від усіх школярів. Лише за минулу добу у понад 400 учнів та близько 230 вчителів виявили COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Лише за вчора на самоізоляцію було відправлено майже 7 300 учнів, а з 1 вересня - майже 89 тис. Це ті учні, які мали перебувати на самоізоляції через контакт з підтвердженим на COVID-19 випадком. На самоізоляцію за вчора було відправлено 240 вчителів та працівників, а з 1 вересня - 3367", - сказав Кузін.

Деталі

Зі слів головного санлікаря, в Україні всього близько 14 тисяч закладів середньої освіти, у яких навчається 4,2 млн учнів. У закладах працює майже 645 тис. вчителів та працівників освіти.

"За минулу добу захворіло 402 учні, за вчорашню добу також захворіло 226 вчителів", - розповів Кузін.

Він зазначає, що випадки захворювання призводять до зупинки навчального процесу в закладах освіти.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,379 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 вересня, - 9 тисяч, новий антирекорд цієї осені і повернення до показників кінця квітня - початку травня. При цьому в Україні офіційно виявлено близько 960 випадків більш заразного штаму коронавірусу “Дельта”.

В уряді зауважували, що у порівнянні з минулим роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає.

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