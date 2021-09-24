COVID-19 в школах: с 1 сентября на самоизоляцию отправили почти 89 тыс. учеников

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине с начала учебного года на самоизоляцию из-за COVID-19 отправили почти 89 тыс. учеников, или около 2% от всех школьников. Только за минувшие сутки у более чем 400 учеников и около 230 учителей обнаружили COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.