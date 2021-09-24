COVID-19 в школах: с 1 сентября на самоизоляцию отправили почти 89 тыс. учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине с начала учебного года на самоизоляцию из-за COVID-19 отправили почти 89 тыс. учеников, или около 2% от всех школьников. Только за минувшие сутки у более чем 400 учеников и около 230 учителей обнаружили COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
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"Только за вчера на самоизоляцию было отправлено почти 7300 учеников, а с 1 сентября - почти 89 тыс. Это те ученики, которые должны были находиться на самоизоляции из-за контакта с подтвержденным на COVID-19 случаем. На самоизоляцию за вчера было отправлено 240 учителей и работников, а с 1 сентября - 3367", - сказал Кузин.
Детали
По словам главного санитарного врача, в Украине всего около 14 тысяч учреждений среднего образования, в которых обучается 4,2 млн учащихся. В учреждениях работает почти 645 тыс. учителей и работников образования.
"За прошедшие сутки заболело 402 ученика, за вчерашние сутки также заболело 226 учителей", - рассказал Кузин.
Он отмечает, что случаи заболевания приводят к остановке учебного процесса в учебных заведениях.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,379 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 сентября, - 9 тысяч, новый антирекорд этой осени и возвращение к показателям конца апреля - начала мая. При этом в Украине официально выявлено около 960 случаев более заразного штамма коронавируса "Дельта".
В правительстве отмечали, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.