В Україні вже 2,379 млн випадків COVID-19, за добу новий осінній антирекорд - 9 058
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,379 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 вересня, - 9 тисяч, новий антирекорд цієї осені і повернення до показників кінця квітня - початку травня. Госпіталізовано за добу при цьому 2 тисячі осіб, що на рівні попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 060 осіб;
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- летальних випадків – 140;
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- одужало – 2 415 осіб.
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- протестовано: методом ПЛР – 40 578 осіб, методом ІФА – 10 574 особи, експрес-тестами – 31 029 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 379 483 осіб;
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- одужало – 2 240 388 осіб;
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- летальних випадків – 55 424;
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- проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 849, медпрацівників – 137.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.