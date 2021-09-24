В Украине уже 2,379 млн случаев COVID-19, за сутки новый осенний антирекорд - 9 058

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,379 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 сентября, - 9 тысяч, новый антирекорд этой осени и возвращение к показателям конца апреля - начала мая. Госпитализировано за сутки при этом 2 тысячи человек, что на уровне предыдущих суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.