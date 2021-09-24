В Україні виявлено близько 960 випадків штаму "Дельта" - МОЗ

Цитата

“За добу 23 вересня в Україні було зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і також лабораторно підтверджено усього сумарно 958 випадків коронавірусної хвороби, яка викликана штамом „Дельта“. Ми дійсно бачимо, що майже в кожному регіоні штам „Дельта“ реєструється майже по всім випадкам госпіталізованих людей”, — розповів Кузін.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,379 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 вересня, — 9 тисяч, новий антирекорд цієї осені і повернення до показників кінця квітня — початку травня. Госпіталізовано за добу при цьому 2 тисячі осіб, що на рівні попередньої доби.

13 серпня Кузін повідомляв, що в Україні станом на 12 серпня виявлено 300 випадків штаму коронавірусу “Дельта”.



Учені кажуть, що частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу “Дельта” в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність COVID-19 в Україні досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”.