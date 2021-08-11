Частка заражень "Дельта"-штамом коронавірусу в Україні наразі невідома - учені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу "Дельта" в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”. Такий прогноз дали вчені Робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, передає УНН.
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"Найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати у момент досягнення штамом “Дельта” частки, близької до 90% від нових випадків інфекції. Хоча величина цієї частки для України на цей момент, на жаль, невідома", - зазначили у робочій групі НАН України.
Деталі
При цьому вчені вказують, що попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.
"Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму “Дельта” серед випадків хвороби", - сказано у прогнозі.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,261 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 серпня, - понад 1,1 тисячі, що більше, ніж напередодні.
За офіційною статистикою на 5 серпня, в Україні виявили вже 147 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу. Після цього про те, що зафіксували цей більш заразний варіант COVID-19, повідомляли і далі - зокрема, зі Львівщини і напередодні - з Чернігівщини.