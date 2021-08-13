В Україні виявлено 300 випадків штаму "Дельта" - МОЗ

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні станом на 12 серпня виявлено 300 випадків штаму коронавірусу “Дельта”. Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Цитата:

“Станом на вчора — 300 (випадків "Дельта"-штаму коронавірусу — ред.), — повідомив Кузін.

У пресслужбі ЦГЗ журналісту УНН повідомили, що у Києві станом на 12 серпня зареєстровано 21 випадок "Дельти".

Доповнення

Учені кажуть, що частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу “Дельта” в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність COVID-19 в Україні досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”.

Тим часом, про випадки зараження цим варіантом коронавірусу повідомляли вже, зокрема, з Волинської, Одеської, Тернопільської, Чернівецької, ЖитомирськоїВінницької, Чернігівської, Рівненської областей, міста Київ.

В Україні зафіксовано вже 2,263 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 серпня, - понад 1,2 тисячі, що на рівні попереднього дня.

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