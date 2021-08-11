На Рівненщині 80% хворих на COVID-19 інфіковані штамом "Дельта"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Динаміка захворювання на COVID-19 на Рівненщині збільшується. Лише за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%. 80% хворих заражені штамом "Дельта". Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов, передає УНН.
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"Новий штам коронавірусу "Дельта", який нині домінує на Рівненщині - дуже активний та швидко поширюється. Наразі 80% хворих на COVID-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію", - зазначив Роман Сафонов.
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За його словами, така процедура передачі зразків, передбачена відповідним протоколом. Відтак, з області періодично відправлятимуть зразки для регіональних лабораторій, аби перевірити наявність мутацій.
Доповнення
В Україні прогнозується зростання кількості нових випадків COVID-19 на добу протягом наступних двох тижнів.