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На Рівненщині 80% хворих на COVID-19 інфіковані штамом "Дельта"

Київ • УНН

 • 22127 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Динаміка захворювання на COVID-19 на Рівненщині збільшується. Лише за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%. 80% хворих заражені штамом "Дельта". Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов, передає УНН.

Цитата

"Новий штам коронавірусу "Дельта", який нині домінує на Рівненщині - дуже активний та швидко поширюється. Наразі 80% хворих на COVID-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію", - зазначив Роман Сафонов.

Деталі

За його словами, така процедура передачі зразків, передбачена відповідним протоколом. Відтак, з області періодично відправлятимуть зразки для регіональних лабораторій, аби перевірити наявність мутацій.

Доповнення

В Україні прогнозується зростання кількості нових випадків COVID-19 на добу протягом наступних двох тижнів.

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