В Україні вже 2,263 млн випадків COVID-19, за добу - 1 263

КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,263 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 серпня, - понад 1,2 тисячі, що на рівні попереднього дня. Госпіталізовано за добу при цьому 613 осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.