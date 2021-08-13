В Украине уже 2,263 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 263

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,263 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 августа, - более 1,2 тысячи, что на уровне предыдущего дня. Госпитализировано за сутки при этом 613 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.