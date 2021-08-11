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У Чернігові зафіксували перші два випадки коронавірусу штаму “Дельта”

У Чернігові зафіксували перші два випадки коронавірусу штаму “Дельта”

Київ • УНН

 • 19123 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сьогодні у Чернігові зафіксували перші два випадки інфікування коронавірусом штаму “Дельта”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook сторінку секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломако.

Цитата

"Новини про штам "Дельта" вже не такі далекі - сьогодні в Чернігові зафіксували перші два випадки. За оцінками вчених, цей штам значно заразніший та 2,26 разів частіше призводить до госпіталізації і в 1,45 раза частіше - до реанімації", - написав Ломако.

Деталі

Посадовець закликав населення Чернігівщини щеплюватися та зазначив, що всі вакцини, завезені до міста, а саме - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - це якісні медпрепарати, які довели свою ефективність у державах, де є "Дельта".
Він також додав, що станом на 10 серпня в Чернігові першу дозу вакцини отримали 38 434 особи, а другу - 22 396. Це, відповідно, понад 16% та 9% дорослого населення міста.

Нагадаємо

10 серпня на Чернігівщині виявили десять випадків захворювання коронавірусом “Дельта”. Новопризначений голова Чернігівської ОДА заявив, що у зв'язку з цим під час обласної комісії ТЕБ та НС план дій обговорено та відпрацьовано.

Як заявили вчені, частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу "Дельта" в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,261 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 серпня, - понад 1,1 тисячі, що більше, ніж напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 648 осіб, майже подвоєння проти показника днем раніше.

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