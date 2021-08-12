На Вінниччині померли троє людей, інфікованих “Дельта”-штамом коронавірусу

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“Сьоме місце займає Вінниччина за кількістю проведених щеплень і діагностує мутований штам "Дельта“ — "привезений“ з Росії. Із 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району — обом по 83 роки і 73-річний чоловік з Вінницького району”, — сказав Борзов у заяві, яку поширив у Facebook.

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Зокрема, голова ОДА повідомив, що інформація про 13-річного померлого інфікованого “Дельтою” не відповідає дійсності.

“Вчора і сьогодні таку новину поширювали на центральних телеканалах. Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом "Дельта“ є 13-річний хворий. Він живий”, — сказав Борзов.

Додамо

За офіційною статистикою на 5 серпня, в Україні вже тоді було 147 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу. Після цього про те, що зафіксували цей більш заразний варіант COVID-19, повідомляли і далі - зокрема, зі Львівщини.

10 серпня з Чернігівщини повідомляли, що виявили десять випадків захворювання коронавірусом “Дельта”. А вже 11 серпня перші два випадки “Дельта”-штаму зафіксували у Чернігові.

Також 11 серпня з Рівненщини повідомили, що 80% хворих на COVID-19 інфіковані штамом "Дельта".

Учені кажуть, що частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу "Дельта" в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”.

В Україні зафіксовано вже 2,262 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 серпня, - понад 1,2 тисячі, що більше, ніж напередодні.