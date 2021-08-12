В Україні вже 2,262 млн випадків COVID-19, за добу - 1247

КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,262 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 серпня, - понад 1,2 тисячі, що більше, ніж напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 588 осіб, зменшення кількості проти показника днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.