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“Дельта”-штам виявили на Житомирщині: одразу 20 випадків зараження, одна хвора померла

“Дельта”-штам виявили на Житомирщині: одразу 20 випадків зараження, одна хвора померла

Київ • УНН

 • 53453 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Житомирській області вперше виявили коронавірус штаму “Дельта”. Підтвердилися одразу ж 20 випадків, повідомляє УНН з посиланням на дані Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ.

Цитата:

“В області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який спричинений штамом Delta”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Усі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією центру виявлений штам “Дельта”, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я у місті Києві.

Зазначається, що хворих на “Дельта”-штам виявили у Житомирі, Лугинах, Новоград-Волинському та інших містах.

"Одна хвора померла", - вказали у лабцентрі.

Двоє хворих, як зазначається, нещодавно прибули з Росії та Туреччини.

Додамо

За офіційною статистикою на 5 серпня, в Україні вже тоді було 147 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу. Після цього про те, що зафіксували цей більш заразний варіант COVID-19, повідомляли і далі - зокрема, зі Львівщини.

10 серпня з Чернігівщини повідомляли, що виявили десять випадків захворювання коронавірусом “Дельта”. А вже 11 серпня перші два випадки “Дельта”-штаму зафіксували у Чернігові

Також 11 серпня з Рівненщини повідомили, що 80% хворих на COVID-19 інфіковані штамом "Дельта".

Учені кажуть, що частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу "Дельта" в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”.

В Україні зафіксовано вже 2,262 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 серпня, - понад 1,2 тисячі, що більше, ніж напередодні.

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