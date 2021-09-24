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В Украине выявлено около 960 случаев штамма "Дельта" - Минздрав

В Украине выявлено около 960 случаев штамма "Дельта" - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 17437 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине выявлено около 960 случаев штамма коронавируса “Дельта”. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“За сутки 23 сентября в Украине было зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 и также лабораторно подтверждено всего суммарно 958 случаев коронавирусной болезни, вызванной штаммом „Дельта“. Мы действительно видим, что почти в каждом регионе штамм „Дельта“ регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей”, — рассказал Кузин.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,379 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 сентября, — 9 тысяч, новый антирекорд этой осенью и возвращение к показателям конца апреля — начала мая. Госпитализировано за сутки при этом 2 тысячи человек, что на уровне предыдущих суток.

13 августа Кузин сообщал, что в Украине по состоянию на 12 августа выявлено 300 случаев штамма коронавируса “Дельта”.

Ученые говорят, что доля инфицирования более заразным вариантом коронавируса “Дельта” в Украине на данный момент неизвестна, однако высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 в Украине достигнет, когда 90% новых случаев заражения приходиться именно на “Дельту”.

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