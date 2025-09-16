Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma

Джастін Бібер, Сабріна Карпентер, Karol G та Anyma стануть хедлайнерами фестивалю Coachella 2026, який відбудеться 10-12 та 17-19 квітня в Індіо, Каліфорнія. Усі вони вже виступали на Coachella, причому Бібер з'являвся як гість на чотирьох різних фестивалях.