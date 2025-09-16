$41.230.05
Ексклюзив
14:08 • 476 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 7326 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 17135 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 30080 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 18523 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 30209 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 30412 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15444 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35165 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23409 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 30084 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 30211 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 30414 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35167 перегляди
14:15 • 114 перегляди

Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
12:26 • 9432 перегляди

На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
15 вересня, 08:11 • 45069 перегляди

Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
15 вересня, 07:06 • 44262 перегляди

Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
14 вересня, 09:45 • 49022 перегляди

В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Джастін Бібер, Сабріна Карпентер, Karol G та Anyma стануть хедлайнерами фестивалю Coachella 2026, який відбудеться 10-12 та 17-19 квітня в Індіо, Каліфорнія. Усі вони вже виступали на Coachella, причому Бібер з'являвся як гість на чотирьох різних фестивалях.

Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma

Джастін Бібер, Сабріна Карпентер, Karol G та Anyma стануть хедлайнерами фестивалю Coachella 2026, що пройде 10-12 та 17-19 квітня в Індіо в штаті Каліфорнія у США, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Усі хедлайнери вже виступали на сцені фестивалю Coachella. Карпентер виступала на торішньому фестивалі, Karol G запросила Becky G і J Balvin на свій виступ у 2022 році, а Бібер з'являлася гостем на чотирьох різних фестивалях Coachella.

Anyma, яка раніше цього року була спеціальним гостем на виступі Yeat та виступала у 2024 році, виступить у тому ж форматі, що й Тревіс Скотт минулого року, та була анонсована як "Designs the Desert". Anyma, мультимедійний проект Маттео Міллері, нещодавно став першим електронним виконавцем, який виступив у лас-вегаському клубі Sphere, після чого вийшов його альбом The End of Genesys.

Серед інших виконавців - Disclosure, Katseye, Ethel Cain, XX, Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Somb, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, Pink Royel Otis, Boys Noize, Davido, Duke Dumont, Armand Van Buuren, Suicidal Tendencies, Giveon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, Rapture, Oklou, Royksopp та багато інших.

Доповнення

На фестивалі Coachella 2025 як хедлайнери виступили Lady Gaga, Green Day, Post Malone та Тревіс Скотт. Серед артистів, включаючи Міссі Елліотт, Charli xcx, Бенсона Буна, Megan Thee Stallion та інших, були глядачі пустелі протягом двох вікендів, які пройшли з 11 по 13 та з 18 по 20 квітня.

Юлія Шрамко

