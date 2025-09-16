Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
Київ • УНН
Джастін Бібер, Сабріна Карпентер, Karol G та Anyma стануть хедлайнерами фестивалю Coachella 2026, який відбудеться 10-12 та 17-19 квітня в Індіо, Каліфорнія. Усі вони вже виступали на Coachella, причому Бібер з'являвся як гість на чотирьох різних фестивалях.
Деталі
Усі хедлайнери вже виступали на сцені фестивалю Coachella. Карпентер виступала на торішньому фестивалі, Karol G запросила Becky G і J Balvin на свій виступ у 2022 році, а Бібер з'являлася гостем на чотирьох різних фестивалях Coachella.
Anyma, яка раніше цього року була спеціальним гостем на виступі Yeat та виступала у 2024 році, виступить у тому ж форматі, що й Тревіс Скотт минулого року, та була анонсована як "Designs the Desert". Anyma, мультимедійний проект Маттео Міллері, нещодавно став першим електронним виконавцем, який виступив у лас-вегаському клубі Sphere, після чого вийшов його альбом The End of Genesys.
Серед інших виконавців - Disclosure, Katseye, Ethel Cain, XX, Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Somb, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, Pink Royel Otis, Boys Noize, Davido, Duke Dumont, Armand Van Buuren, Suicidal Tendencies, Giveon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, Rapture, Oklou, Royksopp та багато інших.
Доповнення
На фестивалі Coachella 2025 як хедлайнери виступили Lady Gaga, Green Day, Post Malone та Тревіс Скотт. Серед артистів, включаючи Міссі Елліотт, Charli xcx, Бенсона Буна, Megan Thee Stallion та інших, були глядачі пустелі протягом двох вікендів, які пройшли з 11 по 13 та з 18 по 20 квітня.