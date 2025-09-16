Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
Киев • УНН
Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Karol G и Anyma станут хедлайнерами фестиваля Coachella 2026, который состоится 10-12 и 17-19 апреля в Индио, Калифорния. Все они уже выступали на Coachella, причем Бибер появлялся в качестве гостя на четырех разных фестивалях.
Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Karol G и Anyma станут хедлайнерами фестиваля Coachella 2026, который пройдет 10-12 и 17-19 апреля в Индио, штат Калифорния, США, пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Все хедлайнеры уже выступали на сцене фестиваля Coachella. Карпентер выступала на прошлогоднем фестивале, Karol G пригласила Becky G и J Balvin на свое выступление в 2022 году, а Бибер появлялся в качестве гостя на четырех разных фестивалях Coachella.
Anyma, которая ранее в этом году была специальным гостем на выступлении Yeat и выступала в 2024 году, выступит в том же формате, что и Трэвис Скотт в прошлом году, и была анонсирована как "Designs the Desert". Anyma, мультимедийный проект Маттео Миллери, недавно стала первым электронным исполнителем, выступившим в лас-вегасском клубе Sphere, после чего вышел ее альбом The End of Genesys.
Среди других исполнителей - Disclosure, Katseye, Ethel Cain, XX, Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Somb, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, Pink Royel Otis, Boys Noize, Davido, Duke Dumont, Armand Van Buuren, Suicidal Tendencies, Giveon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, Rapture, Oklou, Royksopp и многие другие.
Дополнение
На фестивале Coachella 2025 в качестве хедлайнеров выступили Lady Gaga, Green Day, Post Malone и Трэвис Скотт. Среди артистов, включая Мисси Эллиотт, Charli xcx, Бенсона Буна, Megan Thee Stallion и других, были зрители пустыни в течение двух уик-эндов, которые прошли с 11 по 13 и с 18 по 20 апреля.