Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma

Эксклюзив
14:08 • 436 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 7262 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 17093 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 30007 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 18494 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 30158 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 30369 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15437 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 35128 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23404 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 11357 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 17251 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 24825 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 29776 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 14272 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 8258 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
10:07 • 30007 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
09:19 • 30158 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 30369 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 07:30 • 35128 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 88 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 9362 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 45037 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 44232 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 48990 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Karol G и Anyma станут хедлайнерами фестиваля Coachella 2026, который состоится 10-12 и 17-19 апреля в Индио, Калифорния. Все они уже выступали на Coachella, причем Бибер появлялся в качестве гостя на четырех разных фестивалях.

Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma

Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Karol G и Anyma станут хедлайнерами фестиваля Coachella 2026, который пройдет 10-12 и 17-19 апреля в Индио, штат Калифорния, США, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Все хедлайнеры уже выступали на сцене фестиваля Coachella. Карпентер выступала на прошлогоднем фестивале, Karol G пригласила Becky G и J Balvin на свое выступление в 2022 году, а Бибер появлялся в качестве гостя на четырех разных фестивалях Coachella.

Anyma, которая ранее в этом году была специальным гостем на выступлении Yeat и выступала в 2024 году, выступит в том же формате, что и Трэвис Скотт в прошлом году, и была анонсирована как "Designs the Desert". Anyma, мультимедийный проект Маттео Миллери, недавно стала первым электронным исполнителем, выступившим в лас-вегасском клубе Sphere, после чего вышел ее альбом The End of Genesys.

Среди других исполнителей - Disclosure, Katseye, Ethel Cain, XX, Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Somb, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, Pink Royel Otis, Boys Noize, Davido, Duke Dumont, Armand Van Buuren, Suicidal Tendencies, Giveon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, Rapture, Oklou, Royksopp и многие другие.

Дополнение

На фестивале Coachella 2025 в качестве хедлайнеров выступили Lady Gaga, Green Day, Post Malone и Трэвис Скотт. Среди артистов, включая Мисси Эллиотт, Charli xcx, Бенсона Буна, Megan Thee Stallion и других, были зрители пустыни в течение двух уик-эндов, которые прошли с 11 по 13 и с 18 по 20 апреля.

Юлия Шрамко

КультураНовости МираУНН Lite
Соединённые Штаты