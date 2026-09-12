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Чиніть спротив: СБУ попередила про відповідальність за участь у псевдовиборах рф

Київ • УНН

 • 322 перегляди

СБУ закликала мешканців ТОТ ігнорувати псевдовибори та не допомагати окупантам. За колабораційну діяльність загрожує до 10 років ув’язнення.

Чиніть спротив: СБУ попередила про відповідальність за участь у псевдовиборах рф

Росіяни знову готують виборчий фарс на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Управління СБУ у Херсонській області, інформує УНН.

Деталі

Правоохоронці застерігають: участь в організації чи проведенні псевдовиборів, робота у "виборчкомах", агітація та інше сприяння окупантам - це колабораційна діяльність.

За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за ст. 111-1 Кримінального кодексу України - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають ігнорувати "вибори" та не допомагати ворогу легітимізувати окупацію.

Кожен, хто свідомо працює на окупантів, має пам’ятати: відповідальності не уникнути. Чиніть спротив. Не ламайте своє майбутнє заради російського "паспорта" чи обіцянок окупантів

- звернулись в СБУ до мешканців ТОТ.

Нагадаємо

Командування російських військ на окупованій частині Запорізької області використовує імена загиблих військовослужбовців для голосування на "виборах" до держдуми рф.

"Яблоко" закликало росіян псувати бюлетені після зняття партії з виборів до держдуми11.09.26, 06:31 • 4578 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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