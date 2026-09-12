Чиніть спротив: СБУ попередила про відповідальність за участь у псевдовиборах рф

Росіяни знову готують виборчий фарс на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Управління СБУ у Херсонській області, інформує УНН.

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Правоохоронці застерігають: участь в організації чи проведенні псевдовиборів, робота у "виборчкомах", агітація та інше сприяння окупантам - це колабораційна діяльність.

За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за ст. 111-1 Кримінального кодексу України - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають ігнорувати "вибори" та не допомагати ворогу легітимізувати окупацію.

Кожен, хто свідомо працює на окупантів, має пам’ятати: відповідальності не уникнути. Чиніть спротив. Не ламайте своє майбутнє заради російського "паспорта" чи обіцянок окупантів - звернулись в СБУ до мешканців ТОТ.

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