Чиніть спротив: СБУ попередила про відповідальність за участь у псевдовиборах рф
Київ • УНН
СБУ закликала мешканців ТОТ ігнорувати псевдовибори та не допомагати окупантам. За колабораційну діяльність загрожує до 10 років ув’язнення.
Росіяни знову готують виборчий фарс на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Управління СБУ у Херсонській області, інформує УНН.
Деталі
Правоохоронці застерігають: участь в організації чи проведенні псевдовиборів, робота у "виборчкомах", агітація та інше сприяння окупантам - це колабораційна діяльність.
За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за ст. 111-1 Кримінального кодексу України - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Правоохоронці закликають ігнорувати "вибори" та не допомагати ворогу легітимізувати окупацію.
Кожен, хто свідомо працює на окупантів, має пам’ятати: відповідальності не уникнути. Чиніть спротив. Не ламайте своє майбутнє заради російського "паспорта" чи обіцянок окупантів
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