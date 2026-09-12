Оказывайте сопротивление: СБУ предупредила об ответственности за участие в псевдовыборах рф

$44.550.0951.760.23
ukenru
06:04 • 22 просмотра
Дизельное топливо на АЗС Украины достигло 100 грн за литр, бензин также продолжает дорожать
05:50 • 1852 просмотра
В Одессе возросло число пострадавших после атаки РФ, среди 17 травмированных — 5-месячный ребенокVideo
05:45 • 2636 просмотра
Россия атаковала Запорожье: 2 человека погибли, ещё 4 пострадалиPhotoVideo
05:18 • 6908 просмотра
Во время встречи с путиным премьер-министр Индии вновь призвал завершить войну в Украине
05:12 • 6218 просмотра
Саудовская Аравия после атак остановила ключевой нефтепровод, который позволяет обходить заблокированный Ормузский пролив
11 сентября, 23:27 • 17082 просмотра
Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человекVideo
11 сентября, 20:23 • 19683 просмотра
ЕС отложил решение о продлении санкций против России — СМИ
11 сентября, 18:45 • 18640 просмотра
Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"
11 сентября, 17:14 • 16525 просмотра
АЗС UKRNAFTA будут прекращать работу во время "жёлтого" и "красного" уровня тревоги
11 сентября, 16:19 • 21956 просмотра
"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.9м/с
94%
752мм
Популярные новости
путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с рф11 сентября, 20:05 • 6190 просмотра
Потапа внесли в базу центра «Миротворец»Photo11 сентября, 20:38 • 8128 просмотра
Более половины украинских беженцев в Польше планируют вернуться домой — опрос11 сентября, 20:59 • 7556 просмотра
Безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО: Зеленский встретился с украинской общиной в ТоронтоVideo11 сентября, 23:58 • 4606 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo05:01 • 5104 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 40103 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 42753 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 63234 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 74128 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 78044 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Запорожье
Иран
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 27660 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 41415 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 43428 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 41839 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 38825 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Оказывайте сопротивление: СБУ предупредила об ответственности за участие в псевдовыборах рф

Киев • УНН

 • 774 просмотра

СБУ призвала жителей временно оккупированных территорий игнорировать псевдовыборы и не помогать оккупантам. За коллаборационную деятельность грозит до 10 лет лишения свободы.

Оказывайте сопротивление: СБУ предупредила об ответственности за участие в псевдовыборах рф

Россияне вновь готовят избирательный фарс на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Управление СБУ в Херсонской области, информирует УНН.

Детали

Правоохранители предостерегают: участие в организации или проведении псевдовыборов, работа в "избирательных комиссиях", агитация и другое содействие оккупантам — это коллаборационистская деятельность.

За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

— говорится в сообщении.

Правоохранители призывают игнорировать "выборы" и не помогать врагу легитимизировать оккупацию.

Каждый, кто сознательно работает на оккупантов, должен помнить: ответственности не избежать. Оказывайте сопротивление. Не ломайте своё будущее ради российского "паспорта" или обещаний оккупантов

— обратились в СБУ к жителям ВОТ.

Напомним

Командование российских войск на оккупированной части Запорожской области использует имена погибших военнослужащих для голосования на "выборах" в Госдуму РФ.

«Яблоко» призвало россиян портить бюллетени после снятия партии с выборов в Госдуму11.09.26, 06:31 • 4584 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Служба безопасности Украины
Украина