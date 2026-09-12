Оказывайте сопротивление: СБУ предупредила об ответственности за участие в псевдовыборах рф

Россияне вновь готовят избирательный фарс на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Управление СБУ в Херсонской области, информирует УНН.

Детали

Правоохранители предостерегают: участие в организации или проведении псевдовыборов, работа в "избирательных комиссиях", агитация и другое содействие оккупантам — это коллаборационистская деятельность.

За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества — говорится в сообщении.

Правоохранители призывают игнорировать "выборы" и не помогать врагу легитимизировать оккупацию.

Каждый, кто сознательно работает на оккупантов, должен помнить: ответственности не избежать. Оказывайте сопротивление. Не ломайте своё будущее ради российского "паспорта" или обещаний оккупантов — обратились в СБУ к жителям ВОТ.

Напомним

Командование российских войск на оккупированной части Запорожской области использует имена погибших военнослужащих для голосования на "выборах" в Госдуму РФ.

«Яблоко» призвало россиян портить бюллетени после снятия партии с выборов в Госдуму