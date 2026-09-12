Оказывайте сопротивление: СБУ предупредила об ответственности за участие в псевдовыборах рф
Киев • УНН
СБУ призвала жителей временно оккупированных территорий игнорировать псевдовыборы и не помогать оккупантам. За коллаборационную деятельность грозит до 10 лет лишения свободы.
Россияне вновь готовят избирательный фарс на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Управление СБУ в Херсонской области, информирует УНН.
Детали
Правоохранители предостерегают: участие в организации или проведении псевдовыборов, работа в "избирательных комиссиях", агитация и другое содействие оккупантам — это коллаборационистская деятельность.
За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Правоохранители призывают игнорировать "выборы" и не помогать врагу легитимизировать оккупацию.
Каждый, кто сознательно работает на оккупантов, должен помнить: ответственности не избежать. Оказывайте сопротивление. Не ломайте своё будущее ради российского "паспорта" или обещаний оккупантов
Напомним
Командование российских войск на оккупированной части Запорожской области использует имена погибших военнослужащих для голосования на "выборах" в Госдуму РФ.
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