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Чи скоротять комендантську годину у Києві на Великдень - відповідь КМВА

Київ • УНН

 • 14709 перегляди

Режим комендантської години в Києві на Великдень не змінюватиметься. Також буде посилено патрулювання та збільшено кількість правоохоронців у місцях масового скупчення людей.

Чи скоротять комендантську годину у Києві на Великдень - відповідь КМВА

У Києві на Великдень не будуть переглядати режим комендантської години, обмеження діятимуть, як зазвичай - з опівночі й до 5 ранку. Про це повідомили журналісту УНН у Київській міській військовій адміністрації.

Режим комендантської години у зв'язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам'ятними днями не переглядається. Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак, обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть

- повідомили в КМВА.

Також в КМВА зазначили, що протягом часу заходів, присвячених Великодню, запроваджується додаткове патрулювання, збільшується кількість особового складу працівників Національної поліції, інших служб в місцях масового скупчення людей - у зв'язку з фактичним проведенням масових заходів.

Додамо 

У цьому році одне з найбільших церковних свят в Україні Великдень відзначається 20 квітня. 

Доповнення

26 березня заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Євген Колесник повідомляв УНН, що на тлі спроб вчинення терактів по Україні правоохоронці опрацьовують питання щодо посилення безпекових заходів на Великодні свята.

Анна Мурашко

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