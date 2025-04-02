Сократят ли комендантский час в Киеве на Пасху - ответ КГВА

В Киеве на Пасху не будут пересматривать режим комендантского часа, ограничения будут действовать, как обычно - с полуночи и до 5 утра. Об этом сообщили журналисту УНН в Киевской городской военной администрации.

Режим комендантского часа в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями не пересматривается. Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождающиеся церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Следовательно, ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать - сообщили в КГВА.

Также в КГВА отметили, что в течение времени мероприятий, посвященных Пасхе, вводится дополнительное патрулирование, увеличивается количество личного состава сотрудников Национальной полиции, других служб в местах массового скопления людей - в связи с фактическим проведением массовых мероприятий.

Добавим

В этом году один из крупнейших церковных праздников в Украине Пасха отмечается 20 апреля.

Дополнение

26 марта заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Евгений Колесник сообщал УНН, что на фоне попыток совершения терактов по Украине правоохранители прорабатывают вопрос об усилении мер безопасности на Пасхальные праздники.