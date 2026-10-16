Чи готові школи працювати під час блекаутів - відповідь ОП

96% шкіл по Україні готові працювати автономно під час блекаутів на тлі атак рф. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита у соцмережах, пише УНН.

Чи готові школи до блекаутів і які плани

Станом на сьогодні до 96% шкіл по країні готові до автономної роботи в умовах тривалого відключення електрики, мають відповідну інфраструктуру та забезпечення - повідомив Микита 15 жовтня.

Разом із тим, з його слів, "ставимо перед собою завдання забезпечити готовність закладів освіти працювати автономно понад 8 годин за рахунок альтернативних джерел живлення". "Ці локації будуть осередками життєстійкості у районах", - повідомив він.

Чи є опалення у школах

"Зараз понад 60% шкіл по країні вже мають автономне опалення на котлах різного типу, водозабезпечення та автономні джерела живлення для роботи до 8 годин. Ми щодня працюємо в регіонах, щоб збільшити цей показник", - наголосив

З його слів, окреме питання - функціонування шкіл у гірській місцевості. "Перевіряємо наявність запасу твердого палива для обігріву, альтернативних джерел енергоживлення, водозабезпечення тощо", - зазначив Микита.

Відповідальність місцевої влади

"У кожному регіоні та кожній громаді разом із самоврядуванням працюємо над підготовкою закладів освіти до зимового періоду. Зроблено велику роботу на місцях, яка дає змогу впевнено заходити у холодну пору попри потенційні та реальні загрози російських атак на енергетичний сектор держави", - вказав Микита.

При цьому він підкреслив, що "кожен очільник громади опікується своїми комунальними закладами".

"Абсолютна більшість на пʼятому році війни чітко розуміє важливість завдання та відповідальність перед людьми за підготовку. Тим, хто не до кінця розуміє, - допомагаємо", - наголосив заступник керівника ОП.

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