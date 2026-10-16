Готовы ли школы работать во время блэкаутов - ответ ОП

$44.890.0950.310.04
ukenru
03:17 • 3202 просмотра
Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"
02:38 • 7248 просмотра
На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink
01:56 • 9684 просмотра
Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW
01:17 • 10185 просмотра
НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов
00:38 • 10609 просмотра
Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом
23:56 • 11122 просмотра
"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы
23:16 • 11241 просмотра
Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ
22:57 • 10656 просмотра
Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ
22:38 • 10184 просмотра
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20
16 октября, 21:38 • 10749 просмотра
Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
Чтобы можно было спрогнозировать форс-мажоры — в приложении УЗ может появиться важная функцияPhoto16 октября, 18:13 • 14977 просмотра
Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу16 октября, 18:22 • 8944 просмотра
Маск предложил Трампу замедлить работу Starlink в Украине — СМИ16 октября, 18:52 • 11511 просмотра
Леброн Джеймс устроил неожиданный сюрприз Ашеру на 48-летиеPhoto16 октября, 21:05 • 11216 просмотра
KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год22:06 • 7496 просмотра
публикации
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 39947 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 36689 просмотра
Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в ЛондонеVideo16 октября, 12:17 • 40279 просмотра
Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламентаPhoto
Эксклюзив
16 октября, 10:05 • 49142 просмотра
От распродажи советского ОПК до собственной баллистики: что потеряла и восстанавливает Украина
Эксклюзив
16 октября, 08:56 • 55597 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль03:05 • 646 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto02:05 • 1796 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto01:06 • 2776 просмотра
Тома Круза обвинили в попытке привлечь Джима Керри к саентологии00:06 • 4864 просмотра
Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов23:05 • 4542 просмотра
Актуальное
Старлинк
Таймс
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Отопление

Готовы ли школы работать во время блэкаутов - ответ ОП

Киев • УНН

 • 4616 просмотра

До 96% школ подготовлены к длительным отключениям электричества. Более 60% имеют автономное отопление, воду и электропитание до 8 часов.

Готовы ли школы работать во время блэкаутов - ответ ОП

96% школ по Украине готовы работать автономно во время блэкаутов на фоне атак рф. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита в социальных сетях, пишет УНН.

Готовы ли школы к блэкаутам и каковы планы

По состоянию на сегодня до 96% школ по стране готовы к автономной работе в условиях длительного отключения электричества, имеют соответствующую инфраструктуру и обеспечение

- сообщил Микита 15 октября.

Вместе с тем, по его словам, "ставим перед собой задачу обеспечить готовность учреждений образования работать автономно более 8 часов за счет альтернативных источников питания". "Эти локации будут очагами жизнестойкости в районах", - сообщил он.

Есть ли отопление в школах

"Сейчас более 60% школ по стране уже имеют автономное отопление на котлах различного типа, водоснабжение и автономные источники питания для работы до 8 часов. Мы ежедневно работаем в регионах, чтобы увеличить этот показатель", - подчеркнул он.

По его словам, отдельный вопрос - функционирование школ в горной местности. "Проверяем наличие запаса твердого топлива для обогрева, альтернативных источников энергоснабжения, водоснабжения и тому подобное", - отметил Микита.

Ответственность местных властей

"В каждом регионе и каждой громаде вместе с органами самоуправления работаем над подготовкой учреждений образования к зимнему периоду. На местах проделана большая работа, которая позволяет уверенно входить в холодный период несмотря на потенциальные и реальные угрозы российских атак на энергетический сектор государства", - указал Микита.

При этом он подчеркнул, что "каждый глава громады заботится о своих коммунальных учреждениях". 

"Абсолютное большинство на пятом году войны четко понимает важность задачи и ответственность перед людьми за подготовку. Тем, кто не до конца понимает, - помогаем", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Перейдут ли школы на дистанционное обучение, если в Киеве будут перебои с водой — работники сферы образования ответили12.10.26, 16:00 • 29077 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеОбразование
Школа
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Владимир Зеленский
Украина