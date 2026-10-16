Готовы ли школы работать во время блэкаутов - ответ ОП

96% школ по Украине готовы работать автономно во время блэкаутов на фоне атак рф. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита в социальных сетях, пишет УНН.

Готовы ли школы к блэкаутам и каковы планы

По состоянию на сегодня до 96% школ по стране готовы к автономной работе в условиях длительного отключения электричества, имеют соответствующую инфраструктуру и обеспечение - сообщил Микита 15 октября.

Вместе с тем, по его словам, "ставим перед собой задачу обеспечить готовность учреждений образования работать автономно более 8 часов за счет альтернативных источников питания". "Эти локации будут очагами жизнестойкости в районах", - сообщил он.

Есть ли отопление в школах

"Сейчас более 60% школ по стране уже имеют автономное отопление на котлах различного типа, водоснабжение и автономные источники питания для работы до 8 часов. Мы ежедневно работаем в регионах, чтобы увеличить этот показатель", - подчеркнул он.

По его словам, отдельный вопрос - функционирование школ в горной местности. "Проверяем наличие запаса твердого топлива для обогрева, альтернативных источников энергоснабжения, водоснабжения и тому подобное", - отметил Микита.

Ответственность местных властей

"В каждом регионе и каждой громаде вместе с органами самоуправления работаем над подготовкой учреждений образования к зимнему периоду. На местах проделана большая работа, которая позволяет уверенно входить в холодный период несмотря на потенциальные и реальные угрозы российских атак на энергетический сектор государства", - указал Микита.

При этом он подчеркнул, что "каждый глава громады заботится о своих коммунальных учреждениях".

"Абсолютное большинство на пятом году войны четко понимает важность задачи и ответственность перед людьми за подготовку. Тем, кто не до конца понимает, - помогаем", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

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