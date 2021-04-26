Чума свиней дісталася до столиці України: чим небезпечний АЧС для людини

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"Труп дикої свині вагою близько 200 кг в стані глибокого аутолізу побачили на узбіччі дороги. Зважаючи на обставини, зокрема, положення трупа, шматок тканини з плямами крові, припускають, що труп було вивантажено з автотранспорту. Отже, тварина загинула в іншому місці", - повідомили в управлінні Держпродспоживслужби.

АЧС не становить прямої загрози для людей, проте небезпека у споживанні такого м’яса криється набагато глибше, розповів УНН директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"У нас немає повноцінних перевірок, тому ми маємо багато різних хвороб. Ми з вами навіть не знаємо, коли їмо м’ясо з АЧС. Вона (чума — ред.) розповсюджена і не впливає одномоментно на здоров’я людей: от з’їв і все — такого немає. Але якщо постійно вживати погану їжу, яка пригнічує імунітет — через деякий час будуть проблеми, буде постійне лікування і навіть не знатимеш звідки це", — прокоментував Дорошенко.

Деталі

Основний шлях передачі збудника між твариною - це безпосередній контакт та перенесення збудника від хворої до здорової тварини через посередника, наприклад, людини, додають у пресслужбі.

"Людина, що випадково забруднилась виділеннями хворої тварини та мала контакт зі здоровою, а також - предмети догляду, інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби та корми, в тому числі й харчові відходи. Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом і в першу чергу в харчових продуктах заражених вірусом АЧС (наприклад: в копченій шинці - до 5 місяців)", - зазначили в управлінні Держпродспоживслужби.

Довідка

На АЧС хворіють лише дикі та свійські свині (всіх видів, порід та статево-вікових груп). АЧС характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, обов'язковістю дотримання ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней, витратами на проведення моніторингових та діагностичних досліджень, організацію профілактичних та ліквідаційних заходів.