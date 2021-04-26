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Чума свиней добралась до столицы Украины: чем опасен АЧС для человека

Чума свиней добралась до столицы Украины: чем опасен АЧС для человека

Киев  •  УНН

 • 22333 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева обнаружен труп дикой свиньи, зараженной Африканской чумой АЧС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Цитата:

"Труп дикой свиньи весом около 200 кг в состоянии глубокого аутолиза увидели на обочине дороги. Учитывая обстоятельства, в частности, положение трупа, кусок ткани с пятнами крови, предполагают, что труп был выгружен из автотранспорта. Следовательно, животное погибло в другом месте", - сообщили в управлении Госпродпотребслужбы.

АЧС не представляет прямой угрозы для людей, однако опасность в потреблении такого мяса кроется гораздо глубже, рассказал УНН директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"У нас нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много различных болезней. Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Она (чума - ред.) распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: вот съел и все - такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет - через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знаешь откуда это", - прокомментировал Дорошенко.

Детали

Основной путь передачи возбудителя между животным - это непосредственный контакт и перенос возбудителя от больного к здоровому животному через посредника, например, человека, добавляют в пресс-службе.

"Человек, который случайно загрязнился выделениями больного животного и имел контакт со здоровым, а также - предметы ухода, инвентарь, обувь и одежда, транспортные средства и корма, в том числе и пищевые отходы. Возбудитель болезни длительное время может сохранять свою жизнеспособность вне организма и в первую очередь в пищевых продуктах зараженных вирусом АЧС (например в копченой ветчине - до 5 месяцев)", - отметили в управлении Госпродпотребслужбы.

Справка

АЧС болеют только дикие и домашние свиньи (всех видов, пород и половозрастных групп). АЧС характеризуется высокой смертностью, значительными экономическими убытками, введением специального режима для свинохозяйств, обязательностью соблюдения ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней, затратами на проведение мониторинговых и диагностических исследований, организации профилактических и ликвидационных мероприятий.

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