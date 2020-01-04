Чубаров обурився можливим приїздом російської "опозиціонерки" до України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Російський політик Ірина Хакамада збирається відвідати Україну 27 лютого. Інформація про візит Хакамади, яка збирається відвідати Київ, викликала серйозний резонанс в суспільстві, зокрема обурила Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, передає УНН.
"Розслабляйтеся в передчутті насолоди... Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну... Підніжний корм в Москві скінчився, охляли, поправитися вирішили в Києві", - написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook.
Так, за інформацією, оприлюдненою наприкінці року організаторами, Хакамада заявлена як таємний спікер на DreamBIG Forum, що пройде в Києві.
Обурення представника кримськотатарського народу викликане заявами Хакамади у 2014 році з приводу анексії Криму. Зокрема, Хакамада займала неоднозначну позицію, звернувшись до президента РФ Володимира Путіна:
"Ви переможець, Володимир Володимирович, вам безкровно вдалося приєднати Крим", - зазначила політик.
Як повідомлялося раніше в УНН, раніше прикордонники не впустили в Україну російську журналістку, що незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.