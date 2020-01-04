Чубаров обурився можливим приїздом російської "опозиціонерки" до України

ukru
06:24 • 9212 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 107058 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 160080 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 258698 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 259735 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254609 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236023 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203876 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186046 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146235 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 29668 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 30676 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 54393 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 34801 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 33705 перегляди
Публікації
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 9257 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 12327 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 34801 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 258703 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 259739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 86150 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 35278 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142098 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155187 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114471 перегляди
Актуальне
Чубаров обурився можливим приїздом російської "опозиціонерки" до України

Чубаров обурився можливим приїздом російської "опозиціонерки" до України

Київ • УНН

 • 25122 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Російський політик Ірина Хакамада збирається відвідати Україну 27 лютого. Інформація про візит Хакамади, яка збирається відвідати Київ, викликала серйозний резонанс в суспільстві, зокрема обурила Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, передає УНН.

"Розслабляйтеся в передчутті насолоди... Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну... Підніжний корм в Москві скінчився, охляли, поправитися вирішили в Києві", - написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

Так, за інформацією, оприлюдненою наприкінці року організаторами, Хакамада заявлена як таємний спікер на DreamBIG Forum, що пройде в Києві. 

Обурення представника кримськотатарського народу викликане заявами Хакамади у 2014 році з приводу анексії Криму. Зокрема, Хакамада займала неоднозначну позицію, звернувшись до президента РФ Володимира Путіна: 

"Ви переможець, Володимир Володимирович, вам безкровно вдалося приєднати Крим", - зазначила політик.

Як повідомлялося раніше в УНН, раніше прикордонники не впустили в Україну російську журналістку, що незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.27
Bitcoin
$84,457.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,035.60
Ethereum
$1,974.28