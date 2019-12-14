В Україну не пустили ще одну російську журналістку

Сьогодні вранці в аеропорту “Бориспіль” прикордонники виявили громадянку РФ — порушницю українського законодавства. Жінка прибула до України рейсом зі Стамбула.

“Як з’ясувалося, вона працює журналістом одного з російських телеканалів та висвітлює соціальні теми. Під час прикордонного контролю громадянка також зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була. Однак українські прикордонники перевірили її слова ретельніше і встановили обман. Зокрема, було встановлено факт незаконного в‘їзду/виїзду до ТОТ АР Крим, що потім підтвердила і мандрівниця. За порушення вимог Закону України „Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України“ журналістці відмовили у перетині кордону і заборонили в’їзд в Україну на 3 роки”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загалом з початку року виявлено понад 5 тисяч фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. За ст.204-2 КУпАП стосовно порушників складено більше 4 200 адмінпротоколів.

Нагадаємо, що вчора вранці прикордонники не пропустили в Україну ще одного російського журналіста, до речі, представника того ж самого телеканалу.